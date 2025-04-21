內捲嚴重、文化標準差異　陸廠承認：出口轉內銷「非常困難」

▲第23屆汕頭澄海國際玩具禮品博覽會。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰影響大陸製造業，官方積極推動「出口轉內銷」策略，不過大陸多家中小企業坦言，由於大陸市場飽和、「內捲」極為嚴重，加上海內外的市場喜好、文化標準不一，出口轉內銷「不是想轉就能轉」。

香港《明報》報導，在「中國玩具禮品之都」廣東省汕頭市澄海區，專門製造嬰幼兒玩具的劉先生，近年積極開拓內銷市場。不過他坦言，驟然把外貿產品轉向內銷，對消費類產品非常困難，關鍵是如今大陸市場喜好與國外有很大差異，譬如顏色、款式等方面。

劉先生說，大陸競爭激烈，消費者貪新鮮、要求高，產品款式要變化很快才能競爭市場；反倒外國人目前潮流變化沒那麼快，外貿單有時簡單一些。

「國內經濟也不好，消費降級，如果外貿加入內銷市場，肯定會加劇內銷內捲」，劉先生也認為，外貿轉內銷會衝擊大陸市場，但相信距離衝擊還有些時間，因外貿商需重新設計商品，適應市場，他要做好應對準備。

對於大陸市場的內捲，從事電商的陳先生提及，外貿轉內銷非常困難，比如外貿衣服的款式、體型並不太適合中國人，特別是大尺碼時裝更難轉向內銷，「東西方體格不一樣，比如鞋子，鞋楦也不一樣」。

陳先生還說，有時大陸產品的標準比外國嚴格，外貿貨未必能在大陸銷售。且一些廠商專門做定製產品，比如有服裝廠長期做供應美國體育賽事的周邊產品，在大陸找不到客戶。

代工生產毛絨玩具的中小型廠東謝先生，暫時也沒考慮轉內銷市場，理由同樣是大陸市場飽和，「內捲」太嚴重。

據報導，澄海是大陸玩具產業配套最完善、規模最大、市場佔有率最高的生產和貿易基地，產出大陸近50％的塑膠玩具產品，涵蓋嬰童用品、積木、遙控等全種類。2024年澄海地區GDP為人民幣605.82億元，規模以上玩具創意產業產值逾人民幣140億元。