考生看過來！台南最強考運祈福路線開放報名　5月限定4梯次與神同行

▲台南「最強考運散策導覽」人氣爆棚，今年限量四梯次，考生走訪五大廟宇、親身感受台南在地信仰與考運加持能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南考生的加分祕密武器來了！「最強考運散策導覽路線」21日中午12時起正式開放報名，活動限量四梯次、每場僅30人，將於5月3日至24日每週六午後登場，帶領考生與家長走訪五大歷史悠久的文昌與魁星信仰廟宇，向神明祈願金榜題名，一步一拜走出最強考運。



這條一年一度超搶手的祈福導覽路線，由台南市觀光旅遊局精心策劃，全長約一公里，由專業雙人導覽員全程帶領。從祀典武廟五文昌帝君出發，沿途參拜赤崁樓文昌閣魁星爺、大士殿魁星爺、三山國王廟韓愈與文昌帝君，最後抵達全台首邑縣城隍廟，參拜象徵主考官24司，為即將登場的學測、指考等重要升學考試加滿能量。



台南市長黃偉哲指出，台南作為開台首府，文化底蘊深厚，信仰融合生活，許多考生每逢考季便前來參拜文昌帝君與魁星爺祈願。他也鼓勵學生們在備考之餘，不妨藉由這樣的文化體驗找回內心的穩定與勇氣，踏實應試。



觀旅局長林國華則補充，去年活動報名瞬間額滿，今年再度推出後特別加碼「功名疏文」、椪餅與考試專用鉛筆三樣祈福小物，凡報名成功者皆可免費領取。他也建議考生們帶上準考證與象徵好兆頭的供品——像是「包子」與「粽子」（諧音包中）、鳳梨（旺旺來）與發糕（考運發），向神明虔心祈願。



此外，散策導覽地點位於赤崁文化園區周邊，活動結束後還能順道品嚐在地美食，包括度小月擔仔麵、武廟肉圓、呷霸浮水魚羹與義豐冬瓜茶等經典老味道，不只肚子滿足，心靈也被好運填滿。



「最強考運散策導覽」每場限額30人，共4梯次、總計120名額，今起火熱報名中，額滿為止。活動與報名詳情請上台南旅遊網：https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list/。