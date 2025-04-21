台南將軍漁港深夜車輛墜落！1男漂海面　海巡聞聲急奔救人

記者林東良／台南報導

台南將軍漁港20日深夜傳出一場驚險意外，一輛車不明原因墜入港中，一名男子受困水中，第11岸巡隊將軍安檢所人員聽見異常聲響後迅速出勤，並透過港區監視畫面確認狀況，第一時間下水搶救，成功將男子從水中拉起，送醫時雖意識模糊，但已無生命危險。

▲第11岸巡隊將軍安檢所人員深夜下海救人，成功搶送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這起意外發生在20日深夜11時左右，將軍漁港寧靜的夜裡突然傳來「碰！」的一聲，岸巡人員立刻警覺不對勁，前往查察後調閱監視器畫面，赫見有車輛墜海。岸巡第六巡防區隨即整合救援能量，聯絡台南市消防局與相關單位啟動聯合救援。

安檢所人員不等支援到場，攜帶救生裝備奔赴現場，在確認水域安全後直接下海施救，幫助男子先建立浮力，接著引導至救生艇上，全程安撫穩定對方情緒。經消防人員初步檢視，男子身上並無明顯外傷，但因受寒加上驚嚇，神智略顯模糊，後續由救護車送往佳里奇美醫院進一步治療。落海原因由警方進一步調查中。

海巡署南部分署第11岸巡隊呼籲，民眾如在港區或岸際發現有人落海或有急難狀況，可立即撥打「118」報案，海巡人員將秉持「時間即生命、速度即希望」的精神，全力投入救援行動，守護海域安全。