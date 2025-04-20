黃偉哲赴日種下友誼蘋果樹！　宣布台南「弘前路」紀念兩市情誼

▲黃偉哲市長與弘前市長櫻田宏一同種下象徵友誼的蘋果樹，祈願兩市情誼永固。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「老朋友的見面，總是特別溫暖。」台南市長黃偉哲日前應邀前往日本青森縣弘前市，不只參加一年一度的櫻花祭開幕，更特地與弘前市長櫻田宏一同在蘋果公園種下象徵兩市情誼的蘋果樹，盼這份友好能像果樹一樣，根深葉茂、長長久久。黃市長也宣佈，台南即將有條新設道路命名為「弘前路」，用實際行動紀念這段跨海深情。

台南與弘前自2017年底締結為友誼市後，互動頻繁。弘前市長櫻田宏被視為台南的「老朋友、好朋友」，光是去年就兩度訪台，不僅出席台灣燈會，更在地行銷自家蘋果，也熱心幫忙推廣台南的愛文芒果。黃市長對此特別致謝，強調雙方的交流已超越物產貿易，更像是兩座城市之間深刻的人情牽繫。

「很感動，弘前市每年都願意幫我們推銷愛文芒果，」黃偉哲表示，也因為這份心意，台南人每到11月就會期待吃到來自弘前的香甜蘋果；他還透露，過去也曾讓當地學童在學校午餐時品嘗台南芒果，未來盼能擴大雙方在教育、文化、體育等層面的交流。

櫻田宏市長則笑說，每年都期待來台南，從桃園機場搭車到台南方便又快速，「我會繼續跟弘前人推薦台南！」他也提出願景，希望將弘前每年夏季盛大的「睡魔祭」與台南芒果產季結合，進一步幫台南打國際知名度。

值得一提的是，這次兩市長所種下的蘋果樹，就位在2011年當時的台南市長、現任總統賴清德所種下的「總統之樹」旁，象徵兩代市長共同守護台日情誼，蘋果樹下藏著的不只是友情，更是兩市人民彼此祝福的心意。

弘前市位於青森縣西部，是當地第三大城市，人口約15.9萬，蘋果產量全日本第一。藝術大師奈良美智即出身於此。自2011年起，台南與弘前展開芒果與蘋果的互惠交流，並在2017年與青森縣正式締結三方友誼盟約，攜手寫下跨海情誼新篇章。