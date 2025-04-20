▲台南做工行善團修繕足跡遍及台南，第289戶火災案完工重生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「希望家園」持續前進！由台南市勞工局與做工行善團共同推動的修繕計畫，20日再添溫暖足跡，迎來第289戶完工成果，志工們兵分三路趕工，其中南區一戶遭火災侵襲的住宅，在歷時兩個月、各工會輪番進場協力下，終於順利完修，為屋主李先生一家重建希望與安全的居所。

李先生的家在二月的一場火裡幾乎燒光了希望。車庫焦黑、屋內電線熔斷，原本想靠自己慢慢修，卻連生活都快撐不下去。就在那個他幾乎想放棄的時候，做工行善團來了，不是用話安慰，而是直接帶著工具、一步步把家拼回來。兩個月的時間，電器、泥水、木工、鋁製品、油漆……一個工會接著一個工會進場，不喊苦、不計較，就只想讓這個家重新站起來。木門是企業捐的、鐵門是志工焊的，每一處被修補的角落，都是一份默默的心意。今天完工那一刻，電器工會幫忙換上新的衛浴設備，李先生站在新廁所門口，眼眶紅了。他說：「我本來以為，我再也住不回來了。」這是行善團完成的第289戶修繕，但對李先生來說，這是他重新站起來的第一戶。



另一頭，善化區的胡先生古厝也在今天迎來改造工程。與單身弟弟相依為命的他們，年邁體弱、生活艱困。泥水工會今日進行廚房磁磚黏貼及修補作業，下週將由電氣、油漆工會接力完成整修。台南市勞工志願服務協會常務理事田崑遲送來飲品，大台南總工會林文一監事也親送午餐慰勞現場志工，志工曹志清更捐贈2台立扇，暖心加倍。

此外，柳營區的樓姓案家也展開整修行動。這戶老屋長年閒置，屋頂、門窗破損，牆面斑駁。泥水工會已於4月17日到場拆除老舊天花板、水槽，並清運雜物；電氣工會則協助安裝水錶，為後續工程鋪路。

勞工局長王鑫基表示，感謝所有願意付出的志工與工會，讓市長黃偉哲所推動的「希望家園」一步一腳印實現在弱勢家庭中。他特別提到志工夫妻檔曹至清與陳雪惠、黃吉利與吳秋美賢，攜手傳愛，用行動刻畫台南人情味的溫度。

「每一戶重建的家，都是我們共同守護的希望。」王鑫基強調，市府將持續結合社會力量，讓更多需要幫助的市民，重拾對生活的信心。