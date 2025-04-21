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首爾21層公寓火警！警證實60歲縱火男「當場身亡」　2人驚逃墜樓

▲▼南韓首爾市冠岳區奉天洞一棟21層樓住宅發生嚴重火警。（圖／翻攝自X）

▲南韓首爾市冠岳區奉天洞一棟21層樓住宅發生嚴重火警。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾一棟21層樓的高層公寓住宅今（21）日上午發生嚴重的火災！在4、5樓之間突然竄出大火、瀰漫濃煙，導致1人死亡、13人輕重傷，其中2名傷者疑似在疏散時墜樓。現場民眾向警方透露，疑似親眼目睹人為縱火。警方證實，死者就是縱火犯，住宅內留有遺書。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓首爾特別市冠岳區奉天洞一棟地下2層樓、地上21層樓的高層公寓住宅，於21日上午8時17分（台灣時間上午7時17分）發生嚴重火災，起火處疑似為4、5樓之間的兩戶房，導致一名男性（縱火犯）因全身燒傷而在公寓走廊死亡，以及13人輕重傷。

在傷者之中，有2人疑似疏散時墜樓，其中一人全身燒傷、另一人則因吸入濃煙導致呼吸困難。

消防當局獲報後，於上午8時21分趕抵現場，並在經過一個小時後，於上午9時15分撲滅火勢。

當地住戶向民眾透露，在火災發生前目睹疑似有人為縱火，導致公寓起火處傳來宛如砲火聲的爆炸聲響，在10分鐘後其他戶房也開始出現火勢。

▲▼南韓60多歲男性在首爾市冠岳區公寓手持農藥噴霧器縱火，最後全身燒傷陳屍走廊。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓60多歲男性在首爾市冠岳區公寓手持農藥噴霧器縱火，最後全身燒傷陳屍走廊。（圖／翻攝自韓網）

初步調查指出，縱火犯疑似為一名60多歲男性，他一邊騎乘摩托車，並透過將稀釋液置入農藥噴霧器的方式縱火。由於火災前，鄰近其他住宅也曾接獲民眾報案有人縱火，因此研判可能是同一人所為。警方將留在現場的縱火工具與屍體指紋進行比對，研判死者就是縱火犯。

韓媒《紐西斯通訊社》指出，死者在縱火前，曾在住宅內留下寫給老母親、女兒的遺書，以及5萬韓元（約新台幣元）的現金。他在遺書中寫下，「媽媽，對不起，留下來的錢給你當作醫療費使用」、「（女兒）妳就好好照顧阿嬤吧」。

警方調閱監視器後，發現雖然拍攝到該名男性上樓的身影，卻沒有拍攝到下樓的身影，也不排除可能從樓梯下樓逃離，因為樓梯並未設置監視器。

目前警方已經派遣轄區機動巡邏隊177人到當地維護安全秩序，並協助逮捕縱火犯。

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初稿：09:52
更新：10:35

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