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25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

▲▼17日的日本東京澀谷街頭。（圖／達志影像）

▲專家指出，東京灣地底有海底山，可能就是造成關東地區地震頻發的原因。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本關東地區因為地下構造複雜，被稱為擁有多個「地震巢」的地帶。最近一項研究就揭開關東地震頻傳的原因。專家最新分析指出，東京灣北部的地底下隱藏著多座「海底山」（Seamount），而這很可能就是導致當地地震活躍的背後關鍵原因。

根據《日本放送協會》報導，由於關東地區地底下的板塊結構複雜，菲律賓海板塊和太平洋板塊彼此交疊相錯，導致地質構造複雜，因此也被稱為是有多個「地震巢」的地震頻發區域。

專門研究地震學的東京科學大學教授中島淳一針對2000年以後發生在東京灣北部約8000起地震進行分析，發現震源分布在一個直徑約20公里的圓形帶狀區域，深度落在60至70公里間，集中在菲律賓海板塊與太平洋板塊的交界處。

研究中進一步發現，這些震源排列的傾斜角度比太平洋板塊下沉的角度還要陡峭，顯示板塊上方可能存在凸起的地形。而關東外海則是有大量「海底山」分布，中島認為，這些下沉的海底山因為堆積壓力，導致局部能量累積釋放，進而引發多起地震。

中島也指出，關東一帶在明治時代就曾發生過規模達到芮氏規模7的強震。他強調，透過對地震活動的詳細分析，希望能更精確掌握未來可能發現大地震的高風險區域。

 
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