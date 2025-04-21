他列出台灣人「6習慣」踩日本人地雷！　一票卻反駁：他們也會做

▲很多人愛去日本玩。（示意圖／記者施怡妏攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多台灣人都喜歡到日本玩，近日就有網友發文列出6個日本人不做，但台灣人卻常做的壞習慣，包含走路突然停下、邊走路邊吃東西、吃飯滑手機、背著大大的後背包等。貼文曝光後，掀起討論，不過多數網友都直搖頭。

有網友在Dcard上，以「那些日本人絕對不會做，但台灣人天天在犯的壞習慣」為標題發文，提到有一些行為對台灣人來說很無感，但在日本人眼中，卻是「大踩地雷」。

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接著原PO也列出6個行為，首先是走路走到一半停下來，有些人會突然站在路中間接電話、看手機；第二是邊走邊吃東西，不僅整路都在吃，還掉得都是；第三是在餐廳吃飯還滑手機，明明就和朋友一起用餐，但彼此像是陌生人。

第四是搭車時沒拿下後背包，就算車廂內擠滿人還是堅持背著，若是日本人則會放到前面、腿間；第五是穿拖鞋、短褲到百貨公司；第六是吃飯像打仗，滿桌的骨頭、衛生紙，桌子非常凌亂。原PO最後也問，大家還有沒有覺得哪些行為很「台味」？

該則貼文雖引起討論，不過底下網友則回應，「以上很多習慣，會去日本的台灣人也會注意，很多在台灣的日本人也都會做」、「在日本兩年半，除了第五點，做這些行為日本人也不少」、「要不是我去過日本，我就信你的鬼話了」、「感覺你沒去過日本，你講的狀況我在日本四年來都遇過了」、「在日本一年了，其實這些他們也全都會做喔」。