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高雄飯糰店現場熱潮曝！一早塞爆搶購　1天份量「不到3hrs完售」

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意爆紅，卻引來房東邵女眼紅，要求翻倍漲租金，還脫序砸店、硬逼業者搬離，日籍老闆樋口功也不慎受傷，事件曝光後引發熱議。今(21日)老闆委託的代表將到高捷左營站討論會勘外，店家依舊照常營業，未料一早人潮就爆滿，開店不到3小時就已全部售完，最後一位拿到號碼牌的人甚至須等到3小時後才能拿到餐點。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

事件發酵後，就有不少人喊著要用「新台幣下架」飯糰，而今天早上7點開店，門口已經排滿民眾等候點餐，老闆見人潮爆滿，從9點多起改發號碼牌，且僅提供鮭魚明太子、海苔兩種口味供客人選擇。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲有民眾直接買了一整箱飯糰扛走。

結果在9點40分，號碼牌就已全數發完，打算賣一整天的份量不到2小時40分鐘就賣光，即使店內加老闆、老闆娘，已經有5人同時間忙進忙出製作，最後一位拿到號碼牌的民眾仍須等待至少3小時才能拿到餐點，可見份量之多。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲老闆、老闆娘與3名員工手上動作沒停過，加速製作飯糰。

最後一名拿到號碼牌的幸運民眾開心表示，最近看新聞知道這件事後，想著今天正好路過就來買，也慶幸自己獲得最後的機會，若之後可以在捷運站設站，對於通勤上班的他也很方便。

初步了解，高捷與「樋口飯糰」委託的代表，會在今天上午11點30分於左營站服務台前會勘。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲店內口味眾多，但因客人太多，後僅提供海苔、鮭魚明太子兩種口味。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲▼ 高雄「樋口飯糰」爆紅，開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝，下同）

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