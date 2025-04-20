南海海槽大地震機率至80%　日專家：應事先練習這2招保命

▲日本未來發生南海海槽大地震的概率增至80%。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

日本去年8月南海海槽西端的宮崎縣曾發生規模7.1強震，而近來日本地震調査委員會更警告，未來發生南海海槽大地震的概率，從70%上修至80%，恐導致29.8萬人死亡。對此，京都大學名譽教授鎌田浩毅就在著作《給大人的地球科學教室》中建議，災害來臨前應該先做2件事。

日本新聞網站《DIAMOND Online》摘錄了鎌田浩毅《給大人的地球科學教室》的部分內容，鎌田浩毅說到，2018年9月北海道膽振東部發生了芮氏規模6.7地震，最大震度7，造成北海道全境停電，「無論是地震、火山爆發或極寒天氣，首先會面臨的就是斷電」。

鎌田浩毅表示，電力是現代人不可或缺的基礎設施，農作物的生產及運輸均需要電，一旦停電便會讓物流停擺，因此民眾可以嘗試過「無電生活」，每天3小時不依賴電力，包括關閉家中總電源、不使用手機等仰賴電力的產品，「如果天黑了，就點一支蠟燭；如果天氣寒冷，可以使用火盆，但要注意火源和通風」。

鎌田浩毅接著指出，一般家庭可以挑戰2天不去買食物，若是1個人住的學生則可延長至5天，以確認家中有多少存糧。他說，水電瓦斯都可以繼續使用，但只能依靠冰箱裡的食物過活，「這樣，你就會知道在緊急情況下需要什麼，例如泡麵和罐頭食品，同時也讓我們意識到每天是否都過著浪費的生活」。

最後，鎌田浩毅直言，「如果沒有這些要素，永續發展的社會是不可能的……如何解決這個問題是一個全球性問題，所以我們必須解決它，我相信學習不依賴電力、不浪費食物的生活，並運用這種意識和知識，才能創造一個永續發展的社會」。

延伸閱讀

▸ 富二代男友人找上門！交往8年女友竟介紹自己是舅舅 結局超悽慘

▸ 新北挖眼案受害者遭爆「是惡鄰」！長期欺負兇嫌父母 鄰居：大家都頭痛

▸ 原始連結