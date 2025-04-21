飯糰店被趕！他想起10年前「也遇惡房東」　被嗆：沒我你能賺錢嗎

▲高雄「樋口飯糰」爆紅。（圖／記者吳世龍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」因生意太好，導致女房東漲租金、砸店逼搬離，引爆輿論怒火。就有網友發文分享，他在十年前也碰過類似狀況，當時房東掛保證不會漲房租，然而才不過半年，對方就各種刁難，要把他們趕走，好在他們後來有撐過去，「讓惡房東最終只剩門可羅雀的嘆息」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文表示，他看到飯糰店被砸店、漲房租的新聞後，心情複雜，因為在十年前，他也遇過幾乎一模一樣的情況，「當時我們頂讓了XX市場小小騎樓攤位，我本來想簽切結書，確保房東不會亂漲房租，或是看我們生意經營穩定好了之後把我們趕走」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但房東卻掛保證，說不會亂漲價、不會回來賣，還說原PO媽媽可以到附近打聽。房東更說自己已經想退休了，只要有按時交房租，就絕對不會趕人。

然而才不到半年，房東就加租、各種刁難，讓原PO更傻眼的是，農曆初一、十五總有特別多人吃素，因此他們家的素芋頭粥、素麵線生意就大排長龍，結果「房東卻提早把她的『青菜小攤』，整串擺到我們座位前，硬生生擋住客人動線。客人看到座位被占，只敢遠遠排隊不敢坐，現場一片尷尬」。

▲高雄「樋口飯糰」老闆舉牌感謝。（圖／記者吳世龍攝）

即便原PO低聲拜託，房東仍說「要不是我租位置給你，你賺得到這些錢嗎？這是我的位置，為什麼不能擺！還有，要不是我肯頂讓，你能開店嗎？你能賺錢嗎？」當下原PO忍無可忍，便回說「房東老闆娘，當初是您自己不想做，好說歹說叫我們頂下來。我有拜託您頂給我們嗎？」

結果房東這時便翻臉，「那我打算不租給你們了！攤位我要收回，自己再回來賣！」之後房東的兒子也找藉口要原PO搬走。還好，原PO他們搬走後，對面剛好有新位置出租，讓支持他們五年的客人還能順利找到他們。

而房東後來雖回去賣山藥薏仁、芋頭米粉，但不到兩個月就收攤了，「因為好味道、真誠待客，客人是會有感受到的」。原PO最後也說，相信只要心還熱著，客人就會追過去，當他們面對不合理，「我們選擇的是，把真材實料、誠實定價繼續做好，讓惡房東最終只剩門可羅雀的嘆息」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那我的房東真的不錯，租九年沒漲過房租」、「最難防的是，房客開連鎖餐飲店，許多房東眼紅房客生意好，就將房客趕走，換自己在原地加盟」、「這種房東真的很可惡，其實我們也遇過，一開始都會偽裝自己很好溝通很和善，等簽合約就開始各種惡意刁難」、「跟鄰居打聽是最不可靠的，沒有鄰居會想惹事的」。