日式飯糰店被砸！律師願出租30坪店面「租金3萬3」：接受用飯糰抵

▲高雄「樋口飯糰」爆紅，今天生意非常好。（圖／記者吳世龍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」因生意太好，導致女房東漲租金、砸店逼搬離，引爆輿論怒火。知名網紅「黑心律師」楊律師就在臉書發文表示，這麼小的店面還要漲租金到10萬？「搬來台北吧！」他有超過30坪的店面，願意以3.3萬元的價格出租，且「我向來秉持續約不漲價的」。

楊律師在臉書上發文貼出樋口飯糰的店面照片，直呼這麼小間的店面居然要5萬元的租金？而且現在還想漲到10萬元？既然這樣，店家不如搬到台北，他的一樓店面房客只租到4月底就要搬走了，「龍山寺捷運站附近，實質坪數超過30坪，門口可停車，只租你33000元」。

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楊律師也補充，「可社會住宅可租補可報稅，而且任何想續約的房客，我向來秉持續約不漲價的」，雖然他的店面在小巷子內，，但樋口飯糰是做老客戶的，又有穩定客源，應該不缺路過的人潮，只缺穩定的房東，「快來當我房客吧！我也想順便學日文」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「佛～台灣需要更多這樣優良房東」、「老師，我需要的是住家」、「好棒喔」、「超棒的，以後希望可以當房客」。楊律師甚至還在留言處表示，「我接受用飯糰抵房租，我每天去吃，吃多少，扣多少，他只要付剩餘租金即可」。

本文經楊律師授權引用