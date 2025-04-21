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房東發飆片！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」　見警高喊：我要告他們

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」因生意爆紅，導致房東邵女眼紅，要求租金漲2倍未果，18日上午竟前往砸店，高舉店門口「比臉大」的造型盆栽猛摔，意圖逼迫老闆樋口功搬離，離譜畫面全都被拍下。在事件發酵後，邵女惡行遭到網友群起撻伐，當地民眾更集體湧入飯糰店以新台幣表達支持，上午開業短短不到3小時，飯糰就被搶購一空。

▲▼高雄日式飯糰店遭惡劣房東砸店。（圖／民眾提供）

▲房東邵女要求漲租未果，18日上午身穿紅色連身裙前往飯糰店門口發飆。（圖／民眾提供）

據了解，日籍老闆樋口功多年前與台籍的妻子一見鍾情，2人婚後原本定居日本30年，直到近年退休後才決定回到妻子的故鄉台灣，並開立日式飯糰店，將新潟米的美味在台生根、發揚光大，未料隨著生意逐漸轉好，卻惹來房東邵女眼紅，罔顧租約揚言要將租金翻漲2倍，否則就要樋口功搬離。

由於邵女開出的條件太過苛刻，甚至連飲水機都不讓使用，刻意刁難的態度，令樋口功無法接受，雙方爭執不下，18日上午邵女竟穿著紅色連身裙前往飯糰店砸店，將門口擺放的木製桌椅推倒，還雙臂發力、高舉「比臉大」造型盆栽數度猛砸，陶瓷盆栽瞬間破裂，黑色土壤及植株散落一地，離譜的惡行全都被錄下。

▲▼高雄日式飯糰店遭惡劣房東砸店。（圖／民眾提供）

▲▼高雄日式飯糰店遭惡劣房東砸店。（圖／民眾提供）

▲房東邵女發飆後，門口留下一地狼藉。（圖／民眾提供）

邵女砸店當天還驚動警方到場，飯糰業者向警方訴苦，「(邵女)飲水機放一樓，當初租的時候說都可以用，結果前天晚上突然說飲水機是我的，你不可以用，還封起來，我員工沒辦法喝水；那我說你飲水機搬上去啊，我重新弄一台，結果她說你敢動我就告你偷竊。這裡是我租下來的，應該就是我(使用)的阿，但房東說房子是她的，她(飲水機)愛放哪放哪。」

邵女見到警方後，也高喊「我要告他(飯糰店)侵占、偷竊！」還稱騎樓的部分不在租賃範圍內，飯糰店不能使用騎樓，「我都說不可以使用了，他還是使用(擺放盆栽、桌椅)，所以我才發脾氣！」

最後雙方在警方的調停下不歡而散，邵女氣憤離開現場；而飯糰店業者也未清理騎樓，維持「房東發飆後的樣子」，做無聲的抗議。隨著房東的劣行在網路上瘋傳，當地民眾紛紛前往以新台幣支持，今早一開店，飯糰短短不到3小時即全部完售，且隔天的訂單還如雪片般飛來。目前飯糰店業者已經決定搬遷，正在尋覓新地點，預計今將會派代表前往高捷站點會勘，考慮設櫃。

▼邵女發飆後留在原地，見警到場還高喊「我要告他侵占、偷竊！」（圖／民眾提供）

▲▼高雄日式飯糰店遭惡劣房東砸店。（圖／民眾提供）

▲▼高雄日式飯糰店遭惡劣房東砸店。（圖／民眾提供）

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