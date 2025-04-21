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獨／1天僅賣30個！飯糰店老闆舉牌鞠躬親送客　好友曝創業辛苦談

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」日前因生意太好，房東邵女眼紅，要求翻倍漲租金，還脫序砸店、硬逼業者搬離，導致日籍老闆樋口功也受傷。但熱情的高雄人聽聞此事都爆買一波力挺，特地來現場替老闆夫妻加油的好友，談及開店原先其實並不順利，是靠著夫妻倆的真誠打動客人，才能有現在的成果。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」因生意太好被房東砸店，友人特地帶食物來打氣。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄「樋口飯糰」因生意太好被房東砸店，友人特地帶食物來打氣。（圖／記者吳世龍攝，下同）

張姓友人分享，他們是在疫情期間的旅展上認識夫妻倆，當時2人剛從日本來台，推廣新瀉的清酒、飯糰等等物產，當時樋口就相當友善，所以意外成了好友。後來想說新瀉的米也不錯，所以改從物產改賣飯糰，雖然一開始生意不太好，但樋口每天站在門口舉牌宣傳，十分辛苦。

曾姓友人也說，起初一個早上只有3輛車會停下來買，一天只賣30個飯糰，但靠著努力不懈的態度，開業一個月後有輛車停了下來，跟樋口說看了他舉牌舉了2個禮拜，好奇不已，所以買了飯糰支持，沒想到這麼美味，而這位客人正好是國小家長會委員，也特地買到家長會上幫忙推廣，靠著真誠的態度，就這樣一步一步達到現在的成績。

▲▼ 高雄「樋口飯糰」因生意太好被房東砸店，友人特地帶食物來打氣。（圖／記者吳世龍攝，下同）

「其實一天能賣100個(他們)已經很感動了」，曾姓友人笑說，因為現在車水馬龍沒辦法出來招呼，以前樋口是會親自送每個客人到門口，而且在車子已經駛離到下個路口後，還能看到他在原地鞠躬，真的很令人感動，「夫妻待人很誠懇，陸續感動客人，生意才慢慢越來越好。」

2人聽聞夫妻倆被砸店後，也心疼不已，畢竟特地從日本過來宣傳文化並不容易，所以今天特地帶了披薩要來慰勞辛苦的朋友，意表「圓滿」，希望他們可以更好、更棒。

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