普丁無預警喊停火！　CNN曝「背後有鬼」：只是做給川普看

▲俄羅斯總統普丁突然宣布在東正教復活節期間停火。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日突然宣布，俄軍將會在復活節期間停火30小時。然而烏克蘭雖表態願配合，但也指控俄方言行不一，多條前線仍在持續進攻與炮擊。CNN報導，普丁此舉只是在安撫白宮的象徵性動作，更可能因此助長川普偏袒莫斯科當局的戰爭敘事，讓烏克蘭陷入被動的外交困境。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，美國總統川普及國務卿盧比歐（Marco Rubio）18日才表態可能轉移對促成俄烏停戰的重心，俄羅斯總統普丁隔日馬上宣布要在東正教復活節期間（格林威治標準時間19日15時至20日21時）停火30小時。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表態將配合執行休戰協議，但同時強調俄方言行不一，前線仍持續遭受攻擊。他批評俄羅斯一面提出休戰協議，一面卻持續軍事行動，直言「莫斯科的言論不可信」，烏方早已熟悉俄方的操控手段，國防軍也已做好應對一切狀況的準備。

部分俄國支持人士認為，普丁提出臨時停火，似乎是有意向川普示好，但報導卻指出，普丁此舉其實背後卻暗藏玄機，因為在實際操作上可能存在漏洞，很有可能是普丁想要藉由資訊混亂與時間差，反過來指控基輔無意停戰。

對烏克蘭軍隊而言，要立即因應普丁突如其來的停火聲明，對於後勤而言有執行上的難度，部分前線陣地可能正處於激戰之中，而停火往往需要幾天的準備與協調。

假訊息與混亂的戰局情勢會讓前線部隊產生困擾，例如是否要回應敵軍的違規行為，又或者停火結束時該如何行動。儘管俄烏雙方的確可能會在短時間內停火，並停止敵對行動，但更可能發生的是，雙方趁亂互相指控違規。事實也證明，率先提出停火的俄軍，截至當地19日晚間，仍在持續攻擊前線地區。

CNN指出，真正的停火應當是經由雙方協商，在充分準備後才能落實，但普丁擅自倉促宣布，無疑是為了安撫白宮，假意表現出「有意停戰」，並讓烏克蘭陷入困境。

一旦川普將俄羅斯的單方面行動視為示好的善意舉措，烏克蘭勢必會被控違反停火，讓基輔當局將陷入被動處境。

CNN分析，這場簡短的單方面停戰，最終可能只是僅止於理論層面，且「只是說說而已」，與其說可藉此推動未來幾個月的外交努力，不如說更可能對和平進程造成傷害。