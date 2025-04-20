烏克蘭官員：若戰爭在8月結束　基輔就可合法結束戒嚴

▲烏克蘭官員透露，若俄烏戰爭在8月前結束，那麼烏克蘭就可以合法地結束戒嚴與總動員令。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭國會高層表示，若俄烏戰爭在2025年8月前結束，基輔就可合法地結束自2022年起實施的戒嚴與總動員令。目前，儘管美國總統川普正施壓俄烏雙方盡快達成停火，但烏克蘭卻對此抱持悲觀看法，並警告戰爭短期內難有解方。

據《基輔獨立報》報導，自俄羅斯在2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭總統澤倫斯基就在全國範圍內實施戒嚴，並頒布總動員令，更多次因戰況激烈，延長相關法令的時效。根據現行規定，烏克蘭境內18至60歲的男性不得出國，並須隨時接受徵召。此外，國內也暫停了國會與總統選舉，引發外界關注政治合法性問題。

烏克蘭最高拉達（Verkhovna Rada）國防委員會秘書柯斯登柯（Roman Kostenko）日前在「新聲音」（New Voice）採訪中指出，若戰爭於今年8月前結束，國會便可合法撤除戒嚴法與動員令，「從法律觀點來看，國會既然能通過戒嚴，就能取消它。」他強調，即使當前法律將戒嚴延至8月6日，但只要總統決定、國會同意，隨時都可結束相關措施。

目前，美國總統川普正加強對俄烏雙方施壓，企圖推動停火協議。川普甚至警告，若雙方繼續抗拒談判，美方將對和平進程「採取放棄態度」。儘管如此，柯斯登柯對川普政府能否成功斡旋並不樂觀，直言「看來戰爭肯定不會結束。」

克里姆林宮則持續利用烏克蘭延後選舉的情勢，質疑澤倫斯基的合法性。川普曾在2月指責澤倫斯基是「沒有選舉的獨裁者」，與俄方論調不謀而合。雖然川普在數周後改口，批評普丁抹黑澤倫斯基的行徑，但相關爭議已引發外界對烏克蘭戰時民主的疑慮。