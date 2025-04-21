復活節停火淪作秀？俄烏互指違規　澤倫斯基：俄軍開火近3000次

▲烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁互指對方在停火期間違規。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日宣布自當天晚間起，實施為期30小時的「復活節停火」，不過停火協議一結束，俄烏雙方便互指對方違規。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）批評俄軍在停火期間開火近3000次，並形容普丁的停火承諾根本只是「政治作秀」。

根據BBC報導，普丁日前下令自莫斯科時間19日18時至20日午夜全面停止軍事行動，強調「假設烏方也將遵守停火」，但同時要求俄軍維持戒備、隨時反制任何挑釁。

不過，澤倫斯基在停火結束後指出，俄方並未兌現承諾，俄軍在停火期間開火近3000次。根據烏軍總司令西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）報告，短短一天內俄軍共發動1882次砲擊，其中812次使用重型武器。

澤倫斯基更透露，最激烈的攻擊發生在東部重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）一帶，該地位於頓內茨克州（Donetsk）核心，為烏軍重要後勤樞紐。他批評普丁的停火令毫無實質內容，只是想營造「停戰假象」，並強調「真正讓這場戰爭無法結束的根本原因，就是俄羅斯」。

俄羅斯國防部則堅稱，俄軍全程嚴格遵守停火令，並反控烏方在停火期間使用美國提供的「海馬斯」（HIMARS）飛彈展開攻擊。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁並未下令延長停火。

外媒分析指出，這場突如其來的短暫停火，是在川普公開警告「若談判無進展將退出調解」後所宣布。短暫的停火結束後，川普表示，希望俄羅斯與烏克蘭能在本週達成協議，還承諾如果烏俄簽署休戰協議，雙方將能「與美國做大生意」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則坦言，華府無法無止盡地投入資源，「我們必須在幾天內決定這場談判是否還有希望，否則就會轉移重心。」

至於停火成效，英國外交部（FCDO）痛批俄方停火行動根本是「一天的政治作秀」，並聲明已出現多起違規事件，包括平民死傷。FCDO呼籲推動更實質的30天停火，才能真正緩解戰況。