嗆各國若配合美「犧牲中方利益」　陸官方：將對等地採取反制措施

▲大陸商務部最新回應，絕不接受！將堅決對「等地」採取反制措施，維護自權益。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓「二級關稅」，要求其他國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。中國商務部今（21）日最新回應，痛批美國打著「對等」幌子，實施單邊霸凌與霸權政治，並且強調中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對「等地」採取反制措施，維護自權益。

發言人指出，美國打著所謂「對等」旗號對所有貿易夥伴濫施關稅，同時又脅迫各方與其開啓所謂「對等關稅」談判。這是打著「對等」的幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌。

發言人稱，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。」

發言人表示，「中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧。」中方認為，各方在「對等關稅」問題上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

發人人強調，需要特別指出的是，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。

最後，發言人呼籲，面對單邊主義和保護主義衝擊，誰都無法獨善其身。國際貿易一旦回歸弱肉強食的「叢林法則」，所有國家都會淪為受害者。「中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。」