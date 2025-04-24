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美12州提告川普！濫用緊急法推關稅害慘經濟　求法院立刻停止

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普遭12州控告濫用《國際緊急經濟權力法》推行關稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國12個州在當地23日向紐約「美國國際貿易法院」提起訴訟，指控美國總統川普政府濫用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），推行非法且混亂的關稅政策，要求法院宣布該政策無效，並禁止聯邦機構執行相關措施。多州總檢察長譴責，川普此舉「毫無法律依據」，並對經濟造成嚴重損害。

據美聯社報導，參與此次聯合起訴的州包括俄勒岡、亞利桑那、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾伊、緬因、明尼蘇達、內華達、新墨西哥州、紐約，以及佛蒙特12個州。訴訟聲稱，川普實施的關稅政策只是「出於他的突發奇想」，而非基於合理授權，並違反了美國憲法對國會在徵稅與貿易方面的專屬權限。

起訴書強調，《國際緊急經濟權力法》僅適用於國家面臨來自國外「不尋常與特殊威脅」的時候，但川普政府目前未能證明此類緊急情況存在。亞利桑那州司法部長梅斯（Kris Mayes）表示，川普的關稅政策「既瘋狂又非法」，其經濟後果極為嚴重。康乃狄克州檢察長湯偉麟（William Tong）則批評，這些關稅是對家庭的稅收懲罰，也是對企業與就業的打擊。

訴訟進一步指出，川普聲稱他有權在任何理由下、以總統之名對任何進入美國的商品徵收「龐大且不斷變化的關稅」，這將「顛覆美國的憲政秩序」，並對整體經濟造成混亂，不過司法部目前尚未對相關訴訟作出回應。

此前，加州州長紐松已在上周率先在加州北區聯邦法院提出類似訴訟，警告加州作為美國最大進口州，可能因川普的政策蒙受數十億美元損失。白宮發言人德賽（Kush Desai）則回應稱，川普政府仍致力於解決「摧毀美國工業的國家緊急情況」，將使用所有工具，包括關稅與談判手段。

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