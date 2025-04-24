川普政策爭議頻傳　多項民調支持率下滑

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

根據今天公布的多項民調，美國總統川普（Donald Trump）自重返白宮以來支持率一路下滑，民眾在經濟和移民等重要議題上對他的表現提出批評。

法新社報導，川普認為自己獲得壓倒性的民意授權，並採取了一系列行動來履行競選承諾，包括大規模徵收關稅及打擊移民等措施。然而，英國「經濟學人」（The Economist）與「輿觀」（YouGov）民調顯示，川普的支持率目前僅有41%，較1月時的50%有所下降。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）也指出，川普的支持率已降至40%，低於2月時的47%，更遠低於前總統拜登（Joe Biden）在2021年4月的59%。此外，蓋洛普（Gallup）上週的調查顯示，川普自重返白宮以來，前3個月的平均支持率為45%，低於其他二戰後當選的美國總統。

民調結果顯示，美國人民對川普處理經濟等重要議題的能力失去信心。去年選民認為經濟是川普的強項，但他本月對貿易夥伴大規模徵收關稅，驚動全球市場。根據「經濟學人」與「輿觀」民調，目前約有54%的美國人覺得經濟正在變差，相較之下，今年1月時只有37%民眾如此認為。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，川普在生活成本問題上的支持率明顯低落，僅有31%的美國民眾認可他在此議題上的表現。通膨是去年11月美國總統大選的熱門話題，川普曾誓言如果當選總統，將立即降低物價。

在移民議題方面，川普的支持率也呈下降趨勢。根據「經濟學人」與「輿觀」民調，目前有45%的美國人認可川普處理移民問題的方式，較兩週前的50%有所下降。