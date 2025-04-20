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水花祈福傳遞善念　走進龍岡體驗異域盛典　懷舊之夜重現金典

▲▼ 水花祈福傳遞善念　走進龍岡體驗異域盛典　懷舊之夜重現金典 。（圖／桃園米干節）

圖、文／桃園龍岡米干節

一年一度的「桃園龍岡米干節」4月19日起至4月27日熱鬧展開，以灑水祈福的傳統儀式拉開序幕，展開為期2週活動，除灑水祈福、火把求吉、三場長街宴外，現場還有各式特色美食和豐富的體驗活動、傳統服飾，邀請民眾走進龍岡一同參與這場異域盛典。龍岡聚集全台唯一滇緬泰族裔特色聚落，充滿魅力金三角的異域風采，這次為了傳遞對緬甸地震災情的關懷，活動也特別融入人道關懷，配合由緬華歸僑協會聯合發起的募款行動，在現場設置勸募攤位把愛心溫暖送到災區、籌措急需的救災資源。

▲▼ 水花祈福傳遞善念　走進龍岡體驗異域盛典　懷舊之夜重現金典 。（圖／桃園米干節）

與駐台使節踩街、灑水祈福揭活動序幕 共同傳遞祝福
活動首日特別邀請來貝里斯、聖露西亞、馬紹爾群島、盧森堡、約旦、蒙古國、以色列、沙烏地阿拉伯、汶萊、緬甸、關島等國駐台使節共襄盛舉，安排民族服裝體驗、打歌跳舞感受獨特的文化洗禮，也透過米干的故事與歷史並實際動手製作，讓貴賓們認識龍岡深厚多元文化的魅力，隨後與桃園市長張善政共同饗用簸箕飯，並一起前往祈福踩街，祈求來年平安順利，也為今年2025龍岡米干節系列活動拉開序幕。

▲▼ 水花祈福傳遞善念　走進龍岡體驗異域盛典　懷舊之夜重現金典 。（圖／桃園米干節）

本屆米干節以「祈願平安」為主軸，19日下午2時於雲南文化公園起跑，隊伍由象腳鼓隊、孔雀、馬鹿、排鑼開道，在地雲南少數民族身穿傳統服飾，搭配充滿著異國的樂曲，高僧們帶領著市長沿路為信眾灑水祈福，象徵著洗去過去一年的厄運，為民眾增強能量，迎接嶄新的一年，民眾除了可以前來浴佛、禮佛之外，高僧也會為民眾綁紅線祈福。

長街饗宴 豐收團結美食共享
大家一定都吃過台灣的流水席，米干節每年不能錯過的「長街宴」，源自雲南哈尼族習俗，在節慶時候由當地居民共同推出傳統佳餚，招待親朋好友，從村頭綿延至巷尾，又稱為「長街宴」，可以說是雲南人的辦桌，今年首次增加為三場次(4/19、20、26)，各場席開88桌，以「簸箕飯」形式呈現，「簸箕」盛裝多道雲南特色佳餚，包括雙色飯、酥炸豌豆粉、喃噼野菜等，食物與擺飾都呈現出道地的雲南特色，菜色也將依據當日忠貞市場的新鮮食材調整，讓參與的民眾品嚐最道地的雲南佳餚，也能感受食當季，食在地的精神。

▲▼ 水花祈福傳遞善念　走進龍岡體驗異域盛典　懷舊之夜重現金典 。（圖／桃園米干節）

現場體驗多元豐富 展現多元共榮亮點
龍岡米干節活動除經典水花火舞，還有全台獨特的文化體驗，包含：黃香木彩臉文化體驗、滇緬傳統遊戲拉老道及轉輪盤、傳統服飾體驗及米干DIY等，另外雲南文化公園會場處也設置了許多的在地美食攤位，米干、緬甸魚湯麵、雲南牛干巴、大薄片、泰式糯米芭蕉粽、擦粉及泰式奶茶等等，特別的是今年攤位還規劃了清真區，想品嚐異國風味的民眾不能錯過！觀旅局邀請民眾一起到現場共同參與這場美食X文化的盛典，走進龍岡探訪深厚的故事、文化背景，享受舌尖的美食饗宴。

▲▼ 水花祈福傳遞善念　走進龍岡體驗異域盛典　懷舊之夜重現金典 。（圖／桃園米干節）

懷舊之夜經典重現 忠貞市場消費抽大獎
龍岡米干節已深耕15個年頭，亦榮獲交通部觀光署「國際級特色活動」肯定，忠貞新村文化園區更入選為台灣觀光100亮點，成為桃園年度最具代表性的觀光品牌活動之一，為了擴大在地連結及在地參與，今年將活動延伸至龍岡大操場，訂於4月26日辦理「懷舊之夜」活動，重現首首經典金曲，帶領民眾重溫當年的感動情懷，觀旅局歡迎民眾穿著復古的服飾或配件到現場共同回味懷舊金曲，也希望透過記憶聯結挖掘更多在地故事，延伸龍岡米干節的活動內容，呼應多元文化的精髓。

▲▼ 水花祈福傳遞善念　走進龍岡體驗異域盛典　懷舊之夜重現金典 。（圖／桃園米干節）

另外，忠貞市場整建工程於近日完工，全新樣貌令人耳目一新，4/10(四)至5/11(日)經發局推出滿額抽獎活動，凡於忠貞公有零售市場及周邊合作店家單筆消費滿200元，即可獲得摸彩券一張，獎項包括LG智慧變頻雙門冰箱、Panasonic自動集塵吸塵器、虎牌微多功能電子鍋等多項好禮(詳情請見「桃園市政府經濟發展局」粉專)。

▲▼ 水花祈福傳遞善念　走進龍岡體驗異域盛典　懷舊之夜重現金典 。（圖／桃園米干節）

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