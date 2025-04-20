桃園「為愛勇敢文教協會」改選　李家葓當選理事長

▲桃園市「為愛勇敢文教協會」改選，李家葓(右四)當選理事長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「為愛勇敢文教協會」19日於虎頭山創新園區多功能館，舉行第三屆會員大會，改選理監事及理事長，由李家葓當選新任理事長。李家葓表示，協會長年關心弱勢孩童權益，除每年舉辦「有愛無礙、親子泡泡派對」活動，今年亦將針對弱勢孩童或特兒家庭，舉辦小型的親子活動，期協會帶給社會更多溫暖的力量。

▲桃園市「為愛勇敢文教協會」舉行第三屆會員大會。（圖／記者楊淑媛攝）

「為愛勇敢文教協會」創會長、現任市議員張碩芳表示，協會的成立，主要是把愛傳出去，同時協助家有特兒的年輕父母，如何教養孩子，感謝她最愛的父親、耀登集團董事長張玉斌給予協會最有力的經費贊助，和精神支持，讓協會成立以來，能夠幫助特兒和弱勢家庭。

▲「為愛勇敢文教協會」創會長張碩芳(右四)表示，協會的成立，主要是把愛傳出去。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市「為愛勇敢文教協會」第三屆理監事當選名單如下：理事長：李家葓。常務監事：張碩芳。監事：張育慈、甘婧。常務理事：李端陽、李芸菱。理事：呂莉萍、黃瑜倫、劉慶仁、魏良儒、林明賢、沈蘭庭。

會員大會中，並由市府專業講師進行「有愛無礙兒童及少年福利宣導」。包括：耀登集團董事長張玉斌、社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、環保局專案姚敦明等人士出席大會。