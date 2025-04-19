2025桃園米干節登場邀13友邦駐台使節觀禮　展現族群共融國際友誼

▲2025桃園米干節今天下午在平鎮區雲南公園登場。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2025桃園龍岡米干節」使節宴暨開幕式今（19日）舉行，市長張善政致詞時表示，桃園龍岡米干節不僅是一年一度重要文化盛會，更像是一場與國際友人的家庭聚會，充分展現桃園是座族群多元共融、擁有國際熱情友誼的城市，期許米干節活動年年舉辦，持續發揚光大，成為桃園具代表性的國際文化盛事，在世界舞台上獲得更多關注與肯定。

▲桃園市長張善政引領各國駐台代表與使節潑水賜福。（圖／市府新聞處提供）

今天出席外國駐台使節與代表貴賓包括貝里斯大使碧坎蒂、馬紹爾共和國大使卡蒂爾、駐台汶萊貿易旅遊代表處經理Ms. Rina Edwardah Abdullah、盧森堡台北辦事處處長高福德、以色列駐台北經濟文化辦事處代表游瑪雅、約旦商務辦事處處長伊可琅、沙烏地阿拉伯商務辦事處Ibrahim Almugarej、聖露西亞大使館Ms. Adriana Hsu、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處副代表Altandush Ulziibat、緬甸邦聯共和國駐台北貿易辦事處秘書張秀瓊、關島台灣辦事處處長嚴樹芬、美國各州政府辦事處協會顧問高祖傑、日本沖繩縣產業振興公社台北事務所所長安次嶺修，以及立委魯明哲、呂玉玲等多位民代出席。

▲2025桃園米干節今天下午登場，市長張善政率領各國駐台代表與民代在舞台上大合照。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，今年活動自開幕起便洋溢著溫馨熱情氛圍，多位駐台外國使節及眷屬蒞臨現場，品嘗金三角地區最具代表性的米干料理甜點、體驗民族服裝，參與象徵祝福的潑水祈福儀式，深刻感受龍岡地區多元文化獨特魅力。

「2025桃園龍岡米干節」即日起至4月27日熱鬧登場，展開為期2週的活動，除潑水祈福、火把求吉、三場長街宴外，亦規劃多樣特色美食與豐富體驗活動，誠摯邀請來自各地好朋友踴躍參與，共享節慶美好時光。

▲2025桃園米干節今天下午登場，現場有各族民俗舞蹈暖場。（圖／市府新聞處提供）

市府觀旅局提及，桃園龍岡米干節中不能錯過的「長街宴」今年首度增加為三場次（4月19日、26日、27日），以「簸箕飯」形式呈現，搭配多道雲南特色菜餚，菜色則依當日忠貞市場新鮮食材調整。此外，活動現場除經典水花火舞外，還有全台獨特的文化體驗，包括黃香木彩臉文化體驗、滇緬傳統遊戲拉老道及轉輪盤、傳統服飾體驗及米干DIY等豐富活動。

觀旅局強調，龍岡米干節已深耕15年，榮獲交通部觀光署「國際級特色活動」肯定，忠貞新村文化園區更入選為台灣觀光100亮點，成為桃園最具代表性觀光品牌活動之一。今年活動擴大延伸至龍岡大操場，訂於4月26日舉辦「懷舊之夜」，重現經典金曲，歡迎民眾身著復古的服飾或配件參與，共同回味懷舊金曲。透過記憶聯結挖掘更多在地故事，延伸龍岡米干節活動內容，更多活動及交通接駁資訊可上活動官網（https://reurl.cc/jWqmbn）查詢。