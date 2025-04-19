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中壢警查獲15泰女非法陪酒　一整排美腿塞爆拘留室畫面曝

記者沈繼昌、潘鳳威／桃園報導

為強化治安、有效打擊非法打工，桃園市中壢分局持續執行「雷霆除暴專案」。於昨（18）日深夜，在某KTV查獲15名持觀光簽證來台，從事非法陪酒的泰籍女子。並在專案期間，查獲槍砲毒品案、詐欺車手集團等案件，展現警方維護社會治安的決心。

▲▼ 昨(18)日深夜中壢警方執行「雷霆除暴專案」，在某酒店查獲15名泰籍女子非法陪酒 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲昨(18)日深夜中壢警方執行「雷霆除暴專案」，在某KTV查獲15名泰籍女子非法陪酒 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

昨(18)日深夜，中壢警分局與移民署桃園專勤隊、刑事警察大隊、保安警察大隊及交通警察大隊合作，動員110名優勢警力，針對轄內20處特種營業場所展開擴大臨檢，並在4條主要幹道設置路檢，全面攔查可疑人車。

▲▼ 昨(18)日深夜中壢警方執行「雷霆除暴專案」，在某酒店查獲15名泰籍女子非法陪酒 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

行動剛開始即有所斬獲，警方於某KTV內，查獲持觀光簽證來台從事非法陪酒的泰籍女子15名，畫面中，女子一字排開，各個姣好身材藏不住，滿屏白皙修長美腿盡收眼底。警方隨後將15名女子帶回派出所拘留室等候調查，但因人數眾多，小小拘留室瞬間被擠爆。全案偵訊後移交桃園專勤隊處理。

另在專案期間，中壢分局也與刑事警察大隊、八德分局共組專案小組，在八德區查緝41歲游姓男子，查獲其涉嫌槍砲及毒品案件，現場查扣改造手槍2把、子彈多顆，以及海洛因、依托咪酯（俗稱「喪屍菸」）等毒品，成功攔阻毒品流入市面，有效遏止毒品犯罪。

此外，中壢警方也持續強化打詐工作，除當場緝獲2名面交車手之外，更循線再拘提10名車手犯嫌到案，其中包含6人的車手集團，重創詐欺組織金流，有效守護民眾血汗錢。

分局長林鼎泰重申，將持續結合各單位警力，全力掃蕩非法行為，貫徹「雷霆除暴」專案精神，對於外籍非法打工、毒品、組織幫派與詐欺犯罪絕不寬貸，維護市民安居樂業的生活環境。

▲▼ 昨(18)日深夜中壢警方執行「雷霆除暴專案」，在某酒店查獲15名泰籍女子非法陪酒 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 昨(18)日深夜中壢警方執行「雷霆除暴專案」，在某酒店查獲15名泰籍女子非法陪酒 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 昨(18)日深夜中壢警方執行「雷霆除暴專案」，在某酒店查獲15名泰籍女子非法陪酒 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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