2百億郵輪首航花蓮！174遊客啖美食賞美景　將回訪深度旅遊

▲超五星級探索郵輪「星凝天蝕2號」搭載174名歐美遊客停靠花蓮港。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著花蓮觀光復甦，國際郵輪開始回流花蓮，4月17日就有超五星級探索郵輪「Scenic Eclipse II 星凝天蝕2號」搭載來自澳洲、英國與北美等共計174位旅客靠泊花蓮港並上岸觀光，遊客與船員紛紛表達對花蓮景點與美食的喜愛，並表示有機會將再次回訪。

甫於2023年落成下水的「Scenic Eclipse II 星凝天蝕2號」，最大載客數雖然僅228人，但全船造價高達200億元新台幣，乘客與服務人員比率將近1:1，等於船上每位乘客就配搭一位船員，不但顯示此艘郵輪的豪華程度，高端遊客的回流更顯示對花蓮觀光的信心恢復，以及花蓮在國際旅客心目中的魅力。

▲花蓮縣政府以特色原民歌舞盛大歡迎。

4月17日的郵輪旅客下船後，隨即搭車參訪太魯閣國家公園遊客中心、港天宮、以及富有日式風情的松園別館，感受花蓮山海交織的自然魅力與文化底蘊。訪花行程中特別安排的在地美食體驗行程，包括熱騰騰的扁食、牛肉麵與清爽的洛神花茶，不僅廣受好評，更讓國際旅客驚豔不已。

來自英國的旅客Emma表示：「我從沒想過在台灣的東岸小城能吃到這麼地道又豐富的料理，特別是那碗牛肉麵，湯頭香濃，絕對是這趟旅程最美味的記憶之一。」來自澳洲的旅客David則興奮分享：「參觀完松園別館後，享用了扁食，皮薄餡多、湯汁鮮甜，簡直是味覺上的驚喜。」而瑞典籍的郵輪船長Tony以及船員們更說「I love Hualien」，表示6月份將帶來更多國際遊客探訪這片值得一訪再訪的土地。

▲▼花蓮的美食美景及原民文化博得遊客喜愛。

縣長徐榛蔚表示，花蓮已揮別0403的陰霾，積極迎接國際旅客重返，期盼透過國際郵輪靠港，帶動花蓮觀光產業與經濟復甦。徐縣長表示，花蓮不只擁有壯麗的山海景觀，更有溫暖的人情與深厚的文化底蘊，美食更是我們引以為傲的亮點，歡迎全世界旅客來花蓮用五感體驗台灣之美。

觀光處長余明勲指出，英國知名時尚生活雜誌《Tatler》日前評選花蓮為「亞洲8大最被低估的美食城市」之一，肯定在地豐富的美食與融合山海食材的料理特色，而此艘郵輪旅客就親身印證了花蓮美食魅力。余處長進一步表示，縣府積極推動高端與永續觀光，特別是面向國際旅客設計精緻、深度的岸上旅遊路線。6月19日「Scenic Eclipse II 星凝天蝕2號」將再度造訪花蓮，岸上行程將導入原民文化、特色表演、美食品嚐等元素，提升旅遊體驗，也為地方創造更大觀光收益。

星凝天蝕2號於17日晚間19時離港，續航基隆。停留訪花期間雖短暫，但旅客們紛紛表示：「希望能再回來好好探索花蓮更多的風景與味道！」。

花蓮目前除了正在新城鄉七星潭賞星廣場旁海灘展出的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」活動外，更有每天由台北直飛花蓮的直達班機，與每週4班香港直飛花蓮航線。花蓮正以嶄新的姿態迎接來自世界各地的旅人，歡迎現在就出發來永續遊、深度體驗花蓮的人文、美食與自然風光，探索這片蘊含無限可能的旅遊首選目的地。