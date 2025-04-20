「雙罷劫」負責人徐尚賢認了代簽　黃捷：提供名冊背後主謀呢？

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢與民進黨立委黃捷 。（資料照／記者洪靖宜攝）



記者陶本和／台北報導

「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢昨（19）深夜23時裁定羈押禁見，根據裁定內容，徐尚賢經訊問後坦承罷免提議人名冊上的簽名「均非提議人本人所親簽，而是他或罷免志工所為」。對此，民進黨立委黃捷20日表示，負責抄的人認罪了，那負責提供名冊的人呢？背後主謀應盡快出面說明、承擔。

根據裁定的內容，徐尚賢經訊問後坦承罷免提議人名冊上的簽名，「均非提議人本人所親簽，而是他或罷免志工所為」；不過，他否認有非法蒐集利用個資，以及偽造文書等主觀犯意，而法官依據相關證據，認為徐尚賢涉犯個資法、偽造文書等罪嫌重大。

對此，黃捷表示，今天雙罷劫負責人承認他親手抄名冊、已被羈押，但拒絕供出名冊來源，「負責抄的人認罪了，那負責提供名冊的人呢？」她說，背後主謀應盡快出面說明、承擔，而不是推給基層青年和80幾歲的長者，非常不負責任。

黃捷表示，昨天國民黨立委柯志恩表示，要為雙罷劫提供法律協助。她再問柯志恩一次，為何急著幫雙罷劫找律師？提供名冊背後是誰指使？她說，從南到北都傳出近乎是組織犯罪的多起偽造連署，跟黨主席朱立倫有沒有關聯？

黃捷說，偽造連署在國民黨修法後，是選罷法裡明定構成要件的犯罪行為，現在藍營罷團傳出的連環爆，是作法自斃。她表示，支持檢調徹查到底，還給被侵害個資的民眾一個公道。

▼高雄雙罷劫負責人徐尚賢突遭上銬逮補。（資料照／記者賴文萱翻攝）

