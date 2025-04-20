　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁睽違17年演說談民主　她驚訝諷：過陣子出來教如何清廉？

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

前總統陳水扁昨（19）出席凱達格蘭學校舉辦的「台灣民主的韌性與轉型」活動，時隔17年再度公開演講。對此，資深媒體人黃智賢20日表示，陳水扁最近活動量大，不斷出來講民主，與朝野妥協的藝術，「真是歡樂綜藝，阿扁居然變成民主先生」，她嘲諷地說，怕過一陣子，陳水扁會不會要出來教如何清廉？

黃智賢表示，陳水扁說他當時，願意跟在野黨妥協，2000年民進黨第一次拿到執政權，他確實找國民黨，空軍出身的唐飛當行政院長，但兩人理念扞格太大，根本沒有互信；不沒多久， 阿扁就公開說，唐飛是擋路的石頭，然後陳水扁親自把石頭搬走。她表示，唐飛就任不過139天就狼狽下台，唐飛後來對扁的評價是，「扁最失敗的就是權力一把抓，濫用權力到最後」。

黃智賢說，前副總統連戰是個君子人，應陳水扁之邀，入總統府提出建言，核四已經招標興建，陳水扁卻要停建核四，苦勸為大局，為台灣好，千萬別停建核四。結果連戰前腳剛走，陳水扁立刻宣布停建核四，這等於以核彈攻擊經濟，比網路泡沫的威力更大。

「對民主最大的傷害之一，就是選舉作弊。」黃智賢表示，2004年陳水扁因為貪腐跟濫權，連任無望。他卻靠319槍擊案，以及後續24小時的新聞操作，驚人逆轉勝，以不到2萬票的刀尖之差，贏了2004年連任。她說，在投票前，民進黨還操作陳水扁傷情嚴重，是中共結合連戰槍擊陳水扁。

黃智賢表示，在投票結束，奇美醫院的監視器畫面，人民赫然看到陳水扁，大搖大擺走進急診室，319槍擊案疑雲重重，簡直疑雲破表，可是因為陳水扁執政，各種證據在第一時間被破壞，無法查到真相。

黃智賢說，在陳水扁連任後，扁家族更加貪腐無下限，最後2006年施明德號召，百萬人民上街抗議，是謂紅衫軍。她說，陳水扁貪腐案例，被查獲，被起訴的，只是九牛一毛，被判刑確定後，他獨享皇室等級的監院別莊，但不斷裝病，藉著陳昭姿跟柯文哲等人幫忙作弊，馬英九讓他保外就醫，其他以起訴案件，也因為他夫妻裝病，停止審判。她認為，現在拖過追溯期，保外就醫，卻是一尾活龍，聲量巨大，「扁真是爆爽」。

黃智賢指出，陳水扁2023年北上台北，希望民進黨大頭目，可以解除排黑條款，讓坐牢出獄的陳致中可以繼續參選。他大聲呼喊，「我的政治香火要斷了」，可是無法得償所願。

她說，柯文哲在同年12月還公開承諾，如果當選，會修改法律，讓黑金可以繼續選舉。藉口當然是人權，這等於呼應了陳水扁的需要，「果然，柯文哲跟陳水扁，真是一家親」。

黃智賢表示，此後陳水扁各種發言，有沒有為兒子喊話的目的？阿扁開講，建議題目是，「319槍擊案的選舉操作，如何讓他以不到2萬票，贏過連戰」，也應該講講，他跟吳淑珍，運用總統權力貪汙的過程，更可以講講，怎麼把國有銀行，打著民營化的藉口，讓財團吃了。

「當然，還有他是怎麼裝病的？」黃智賢表示，柯文哲跟陳昭姿怎麼幫他作弊，講講貪污判刑，卻可以保外就醫，講是怎麼讓眾多貪汙案因為阿扁夫妻裝病，而無法開庭，拖過追溯期的？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 1 6366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
離奇瞬間曝！27歲騎士慘死　13歲少女搶救中
全美各地爆反川普示威！上街怒控「政府濫權」　目標動員千萬人
第四節「21：0」！　尼克G1大逆轉
快訊／高雄85大樓新飯店施工意外！4人遭電擊
尹汝貞首認「兒子是同性戀」早結婚！　霸氣宣言：我更愛女婿
8成郵局員工爭取周六不營業　5／1上街提5訴求

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／藍營激辯倒閣　黨高層評估罷免戰況、不分區席次5月定調

陳水扁睽違17年演說談民主　她驚訝諷：過陣子出來教如何清廉？

國民黨包圍北檢　郭昱晴嗆：有種大聲說出「我們沒抄連署書」

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

國民黨連日赴北檢抗議！　江啟臣：期待司法超然獨立沒有雙標

快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

「高雄雙罷劫」遭搜索！陳其邁支持徹查：死人連署非常奇怪

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

Coldplay隔8年首爾開唱「每次來都沒總統」超地獄XD

【咬不斷啊！】男見越南春捲大讚皮真脆　咬一口傻眼直呼：是塑膠

地上找到2殘眼「急送醫院來不及」　他永失明...挖眼狠男12萬交保

【勸到心累】行人無視號誌直衝斑馬線　義交勸不住怒喊：聽不懂國語？

幕後／藍營激辯倒閣　黨高層評估罷免戰況、不分區席次5月定調

陳水扁睽違17年演說談民主　她驚訝諷：過陣子出來教如何清廉？

國民黨包圍北檢　郭昱晴嗆：有種大聲說出「我們沒抄連署書」

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

國民黨連日赴北檢抗議！　江啟臣：期待司法超然獨立沒有雙標

快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

「高雄雙罷劫」遭搜索！陳其邁支持徹查：死人連署非常奇怪

2025人氣啦啦隊女神票選引暴動！一周狂飆360萬票　加碼45項限定獎品

遭誤認「來自中國」！台灣女記者霸氣糾正　義國主持人尷尬秒摀臉

台北必吃6間高評價壽喜燒名店　平價吃到飽到和牛控天堂通通有

重機遮牌上國道！23歲男騎48km遭逮畫面曝　4違規恐罰19萬6800元

盤點4家新日料餐廳！饗賓推出「貓將壽司」　鳥力結合燒鳥割烹

離奇瞬間曝！彰化雙載機車自撞電桿　騎士慘死、少女噴飛田裡昏迷

樂天女孩半夜睡到一半「眼睛超痛」！紅腫照曝光 衝桃園急診被打槍

幕後／藍營激辯倒閣　黨高層評估罷免戰況、不分區席次5月定調

全美各地爆反川普示威！上街怒控「政府濫權」　目標動員千萬人

不只利益！兩岸要有情有義　連勝文籲「拋開成見」一起度過關稅戰

陳水扁17年首度公開演講：不能意見不同就是「XX同路人」

政治熱門新聞

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

87歲退將丘衛邦上凱道　怒轟國民黨凍潛艦預算「喪盡天良」

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

快訊／凱道湧5萬人力挺　曹興誠喊大罷免：節節勝利、成功在望

國民黨包圍北檢　郭昱晴嗆：有種大聲說出「我們沒抄連署書」

抄家滅族之禍襲向國民黨　蔣萬安展怒顏抗得住砲火？

國民黨連日赴北檢抗議！　江啟臣：期待司法超然獨立沒有雙標

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

不再上訴！打羅智強耳光判賠20萬　邱議瑩：欣然接受但要罷免惡人

管中閔轟：台灣前途不能讓民進黨少數偏激分子把持

快訊／大罷免二階段衝刺遊行上凱道　現場宣布破2萬人

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

世壯運豪奢行銷挨批　在韓國花1082萬打廣告卻僅71名選手報名

更多熱門

相關新聞

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

「清算不是對付在野的好方法」　陳水扁：有官位的人要先讓步對話

凱達格蘭學校今（19日）邀請前總統陳水扁出席「台灣民主的韌性與轉型」活動，陳水扁也睽違17年再度公開演講，演講結束後，有人提問怎麼看當今朝野對立嚴重的狀況，陳水扁則以自身經驗回應，清算不是對付在野的好方法，他認為，民主要追求包容與尊重，而有官位的人要先讓步對話。

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

睽違17年公開演講談民主　陳水扁：不能意見不同就說是「XX同路人」

川普民調超慘！戰後總統「倒數第2」只贏自己

川普民調超慘！戰後總統「倒數第2」只贏自己

426民眾黨去不去 ?　基層籲黃國昌想清楚

426民眾黨去不去 ?　基層籲黃國昌想清楚

蔡正元喊「面對暴政，要有起義準備」全傻眼

蔡正元喊「面對暴政，要有起義準備」全傻眼

關鍵字：

政治陳水扁黃智賢揭露醜聞

讀者迴響

熱門新聞

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

衝日本注意！　返台傳染20人「差點團滅」

快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

人妻家中激戰小王「我們有了身體的交換」

「雙罷劫」徐尚賢被羈押禁見！認了有代簽

31年手機品牌宣布退出市場！

她推輪椅頂轎車　駕駛1動作先輸一半

挖眼案受害者父親　是雙溪知名人物

藍還是綠？科學家首次發現「新顏色」

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面