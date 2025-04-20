陳水扁睽違17年演說談民主　她驚訝諷：過陣子出來教如何清廉？

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

前總統陳水扁昨（19）出席凱達格蘭學校舉辦的「台灣民主的韌性與轉型」活動，時隔17年再度公開演講。對此，資深媒體人黃智賢20日表示，陳水扁最近活動量大，不斷出來講民主，與朝野妥協的藝術，「真是歡樂綜藝，阿扁居然變成民主先生」，她嘲諷地說，怕過一陣子，陳水扁會不會要出來教如何清廉？

黃智賢表示，陳水扁說他當時，願意跟在野黨妥協，2000年民進黨第一次拿到執政權，他確實找國民黨，空軍出身的唐飛當行政院長，但兩人理念扞格太大，根本沒有互信；不沒多久， 阿扁就公開說，唐飛是擋路的石頭，然後陳水扁親自把石頭搬走。她表示，唐飛就任不過139天就狼狽下台，唐飛後來對扁的評價是，「扁最失敗的就是權力一把抓，濫用權力到最後」。

黃智賢說，前副總統連戰是個君子人，應陳水扁之邀，入總統府提出建言，核四已經招標興建，陳水扁卻要停建核四，苦勸為大局，為台灣好，千萬別停建核四。結果連戰前腳剛走，陳水扁立刻宣布停建核四，這等於以核彈攻擊經濟，比網路泡沫的威力更大。

「對民主最大的傷害之一，就是選舉作弊。」黃智賢表示，2004年陳水扁因為貪腐跟濫權，連任無望。他卻靠319槍擊案，以及後續24小時的新聞操作，驚人逆轉勝，以不到2萬票的刀尖之差，贏了2004年連任。她說，在投票前，民進黨還操作陳水扁傷情嚴重，是中共結合連戰槍擊陳水扁。

黃智賢表示，在投票結束，奇美醫院的監視器畫面，人民赫然看到陳水扁，大搖大擺走進急診室，319槍擊案疑雲重重，簡直疑雲破表，可是因為陳水扁執政，各種證據在第一時間被破壞，無法查到真相。

黃智賢說，在陳水扁連任後，扁家族更加貪腐無下限，最後2006年施明德號召，百萬人民上街抗議，是謂紅衫軍。她說，陳水扁貪腐案例，被查獲，被起訴的，只是九牛一毛，被判刑確定後，他獨享皇室等級的監院別莊，但不斷裝病，藉著陳昭姿跟柯文哲等人幫忙作弊，馬英九讓他保外就醫，其他以起訴案件，也因為他夫妻裝病，停止審判。她認為，現在拖過追溯期，保外就醫，卻是一尾活龍，聲量巨大，「扁真是爆爽」。

黃智賢指出，陳水扁2023年北上台北，希望民進黨大頭目，可以解除排黑條款，讓坐牢出獄的陳致中可以繼續參選。他大聲呼喊，「我的政治香火要斷了」，可是無法得償所願。

她說，柯文哲在同年12月還公開承諾，如果當選，會修改法律，讓黑金可以繼續選舉。藉口當然是人權，這等於呼應了陳水扁的需要，「果然，柯文哲跟陳水扁，真是一家親」。

黃智賢表示，此後陳水扁各種發言，有沒有為兒子喊話的目的？阿扁開講，建議題目是，「319槍擊案的選舉操作，如何讓他以不到2萬票，贏過連戰」，也應該講講，他跟吳淑珍，運用總統權力貪汙的過程，更可以講講，怎麼把國有銀行，打著民營化的藉口，讓財團吃了。

「當然，還有他是怎麼裝病的？」黃智賢表示，柯文哲跟陳昭姿怎麼幫他作弊，講講貪污判刑，卻可以保外就醫，講是怎麼讓眾多貪汙案因為阿扁夫妻裝病，而無法開庭，拖過追溯期的？