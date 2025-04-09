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告五人登世運！高雄14酒吧給你「魔法藥水」　哈瓜們別愛人錯過

▲▼告五人〈我天生－有夢版〉MV請到曹佑寧、林廷憶演出。（圖／相信音樂提供）

▲告五人週六將登上高雄世運。（圖／相信音樂提供）

記者許宥孺／高雄報導

告五人帶你去找夜生活！新生代人氣天團告五人12日將攻世運主場館開唱，吸引5萬名「哈瓜」搶票，高市府攜手14家知名餐酒館，推出以告五人經典名曲為靈感的「魔法藥水特調」，11日至27日憑門票至合作餐酒館消費享有優惠。

告五人曾2度登上高雄世運擔任世界級大團演唱會嘉賓，更登場2025高雄跨年晚會、擔任2025冬日遊樂園代言人。經發局長廖泰翔表示，告五人這次迎來世運專場，高市府要帶給「哈瓜」(粉絲名稱)感動無極限的演唱會之旅。

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▲▼告五人週六登上高雄世運開唱，14酒吧以歌曲為靈感，推出同名調酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼告五人週六登上高雄世運開唱，14酒吧以歌曲為靈感，推出同名調酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼告五人週六登上高雄世運開唱，14酒吧以歌曲為靈感，推出同名調酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

經發局指出，歌迷憑演唱會門票到指定6處捷運站即能兌換50元「商圈夜市優惠券」，更推出「高雄的魔法藥水」串連企劃，攜手双黄、南喃至嶼、Gallery 20.5、萬吧 One. Bar、承億酒店24F池畔酒吧等14家高雄精選餐酒館，以告五人經典名曲為發想，推出〈愛人錯過〉、〈紅〉、〈愛在夏天〉、〈在這座城市遺失了你〉等14款同名特調飲品，憑票消費還能享優惠。

▲承億酒店池畔酒吧推出〈我想要佔據你〉調酒 。（圖／承億酒店提供）

▲承億酒店池畔酒吧推出〈我想要佔據你〉調酒 。（圖／承億酒店提供）

承億酒店24F池畔酒吧受邀調製魔法藥水〈我想要佔據你〉，融合果香與絲滑口感，帶出溫暖的療癒感，11日至27日限時開賣。此外，只要出示2025年高雄舉辦的演唱會、展覽票根，即可享館內餐飲優惠。

「双黄hhbar&cuisine」主理人Ed表示，店內中式南洋的異國氛圍及特製下酒菜，打造一個慵懶愉快的時光；應援告五人，特別精心調製充滿魔法的藥水，準備帶領樂迷們享受高雄獨具魅力的夜世界。「貳拾壹克 21Grams」主理人阿正表示，這這次的串聯活動中，特別以〈愛人錯過〉這首歌為靈感，透過微妙且細膩的味覺感受，創造彷彿人生中的情感起伏。

▲▼告五人週六登上高雄世運開唱，14酒吧以歌曲為靈感，推出同名調酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲商圈夜市優惠券可到指定捷運站兌換。（圖／記者許宥孺翻攝）

經發局補充，歌迷如果持有魔力紅、張學友、7-ELEVEN高雄櫻花季及大港開唱等演唱會門票且尚未換取「商圈夜市優惠券」，可趁這次機會到指定捷運傳進行兌換，使用期限到8月31日止，千萬別錯過。

▲姜滿堂夢時代店推出限定優惠，個人套餐超豐盛。（圖／記者許宥孺攝）

▲姜滿堂夢時代店推出限定優惠，個人套餐超豐盛。（圖／記者許宥孺攝）

此外，韓式燒肉品牌「姜滿堂」高雄夢時代店推出午間限定優惠，個人燒肉套餐吃得到主食、雙拼燒肉、飲料，還有韓式小菜、生菜可以吃好吃滿，單點兩份套餐再享9折。

▲帕泰家推出平日中午個人套餐，最低298元起。（圖／記者許宥孺攝）

▲帕泰家推出平日中午個人套餐，最低298元起。（圖／記者許宥孺攝）

米其林必比登推介的泰式料理餐廳「帕泰家」看準南部天氣準備衝高，夢時代店也推出平日中午個人套餐開開胃，包括泰式炒河粉、辣炒珍豬、咖哩系列、泰式椒麻雞等主食，再搭配涼拌青木瓜、冬蔭功海鮮湯、飲品，最低298元起。

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