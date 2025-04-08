告五人周六登高雄世運開唱！交管12hrs禁車輛進入　313警力疏導

▲告五人將登高雄世運開唱。（圖／相信音樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

告五人「MY MAGIC宇宙超有趣」新世界巡迴演唱會，將於4月12日（六）19時在高雄世運主場館登場，為確保活動期間交通順暢及民眾安全，世運大道將於當日12時至24時實施交通管制，車輛禁止進入。

高雄市政府警察局提醒，活動會場周邊無汽車停車位，請多多利用大眾捷運系統進場；另僅開放機車停放體育場內機車停車場（配合管制時間開放）、軍校路（世運大道至海光路段北往南方向路側）、左楠路捷運站以北兩側機車格與捷運站以南東側及軍校路西側眷村等處約2,200席，供機車臨時停放。

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因應散場時人潮眾多，高雄市政府警察局於散場時，針對左楠路與世運大道路口、軍校路與世運大道路口等重要路口，加派警力疏導人潮。

▲▼告五人周六登高雄世運開唱！投入313警力疏導交通。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於散場時搭乘捷運的民眾，於世運大道南北兩側人行道採取「南北向分流」模式，分散人潮，總計投入警力313名、義交120名協助周邊路段交通疏導。

此外，主辦單位規劃進場時臺鐵新左營站（高鐵左營站）至會場之免費接駁車，民眾進場時也可搭乘捷運紅線於R17世運站下車，步行約5至8分鐘即可抵達會場。

散場時，可步行至捷運R17世運站或R18油廠國小站搭乘捷運，捷運公司將加開捷運班次加強疏運；另外規劃45輛專用接駁車，行駛專用道往返接送民眾至臺鐵新左營站（高鐵左營站），加快疏散人潮。