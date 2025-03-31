　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

▲饒舌歌手楊舒雅在民進黨青年部推出的全新社群企劃「我的錢呢！」中，分享政府補助對音樂人的重要性。（圖／翻攝自Facebook／民進黨青年部）

▲饒舌歌手楊舒雅。（圖／翻攝自Facebook／民進黨青年部）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前因一句「丟掉那隻要飯的碗」，惹怒藝文界，饒舌歌手楊舒雅則在接受民進黨青年黨部訪問時反擊，脫口「合法的飯你不要嗎」等話語，引起各界議論。而楊舒雅30日於「大港開唱」演出，表演中她提到，從來沒有什麼音樂歸音樂、政治歸政治，音樂是政治、政治是音樂，看到非常多的台灣獨立旗幟在現場，謝謝大家願意表態。她強調，一定要為身邊的罷免志工多多的讚聲、支持鼓勵，請大家繼續為台灣加油，一起努力撐到8月。

楊舒雅登台「大港開唱」演出，表演途中，她提到，從來沒有什麼音樂歸音樂、政治歸政治，只有音樂是政治、政治是音樂、女人是政治、身體是政治、身分也是政治，謝謝大家舉著旗幟來到現場，看到非常多的台灣獨立旗幟站在現場，謝謝大家願意為了這件事表態，這是大家看過最漂亮最美麗的畫面，大家也要一直告訴身邊的人，「這就是我們的態度」！

談到「大罷免」，楊舒雅表示，現在罷免志工在各地面臨到了暴力的攻擊，請大家一定要為身邊的罷免志工多多的讚聲、多多的給他們更多的愛與支持鼓勵，請大家要給罷團微光花蓮團隊更多的加油。

楊舒雅喊話，如果是在外地的花蓮人，也可以郵寄罷免連署書到微光花蓮的郵政信箱，或者隨便到全台灣任何一個連署點，自己相信所有連署點都非常的歡迎花蓮人進來，請大家繼續為台灣加油，大家要一起努力撐到8月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚
股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低
台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？
地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」　泰知名火鍋店宣布：全免
被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！
快訊／台股狂殺800點！　鴻海跳空大跌
「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白
押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

吳思瑤罷免案一階連署過關　林楚茵轟領銜人是「紅統打手」

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

翁曉玲索資得經卓榮泰同意　黃國昌酸「遮醜」：為逃避監督就是不給

高雄綠議員嘆「台灣有分裂本錢嗎」　游盈隆力挺：這才是主流民意

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

吳思瑤罷免案一階連署過關　林楚茵轟領銜人是「紅統打手」

台獨大師也遭殃！柯建銘轟林濁水「掩護中國多久了」　本人回應了

翁曉玲索資得經卓榮泰同意　黃國昌酸「遮醜」：為逃避監督就是不給

高雄綠議員嘆「台灣有分裂本錢嗎」　游盈隆力挺：這才是主流民意

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

中古房價鬆動「預售仍難跌」　代銷業者揭市場現況

薄利多銷50元佛心大雞排！七股龍山宮無名炸物攤　雞翅也只賣15元

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

不跟風吉卜力！用AI創作「缺乏1要素」　張震嶽：收割藝術家心血

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

知名店家上榜！北市抓3家花生粉黃麴毒素超標、豆干有殺菌劑　

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

政治熱門新聞

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

小微、恩綺31日要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

蔡正元控賴清德對陳情婦「叫人把她拖走」　總統府駁：無中生有

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

3%軍公教加薪4月入帳？國防部回應了

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

陳其邁批藍白財劃法把高雄「裝痟的」　揪鄉親遊花蓮「勇敢罷免」

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

8民進黨立委一階罷免通過　江怡臻：新北最大惡霸吃到迴力鏢

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

更多熱門

相關新聞

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

全台罷免如火如荼，民進黨29日則在高雄舉辦「人民是頭家」政策宣講會，而海委會主委管碧玲也登台為海巡發聲，訴說值勤的辛勞，強調「海巡那刻是把性命交給國家，這些預算可以刪除嗎？砍掉的預算就是他們的平安，就是國家的安全對不對」？對此，媒體人黃暐瀚今（31日）也分享此段宣講影片表示，「剛剛我的眼淚也掉下來，有些預算，不能刪」。

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

綠黨中央新北宣講動員責任額2000人？　黨幹部駁：都地方黨部主責

綠黨中央新北宣講動員責任額2000人？　黨幹部駁：都地方黨部主責

綠新北市長二強較勁？　蘇巧慧、林右昌同場宣講避談選戰

綠新北市長二強較勁？　蘇巧慧、林右昌同場宣講避談選戰

關鍵字：

饒舌楊舒雅大罷免大港開唱國民黨民進黨台獨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面