登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

▲饒舌歌手楊舒雅。（圖／翻攝自Facebook／民進黨青年部）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前因一句「丟掉那隻要飯的碗」，惹怒藝文界，饒舌歌手楊舒雅則在接受民進黨青年黨部訪問時反擊，脫口「合法的飯你不要嗎」等話語，引起各界議論。而楊舒雅30日於「大港開唱」演出，表演中她提到，從來沒有什麼音樂歸音樂、政治歸政治，音樂是政治、政治是音樂，看到非常多的台灣獨立旗幟在現場，謝謝大家願意表態。她強調，一定要為身邊的罷免志工多多的讚聲、支持鼓勵，請大家繼續為台灣加油，一起努力撐到8月。

楊舒雅登台「大港開唱」演出，表演途中，她提到，從來沒有什麼音樂歸音樂、政治歸政治，只有音樂是政治、政治是音樂、女人是政治、身體是政治、身分也是政治，謝謝大家舉著旗幟來到現場，看到非常多的台灣獨立旗幟站在現場，謝謝大家願意為了這件事表態，這是大家看過最漂亮最美麗的畫面，大家也要一直告訴身邊的人，「這就是我們的態度」！

談到「大罷免」，楊舒雅表示，現在罷免志工在各地面臨到了暴力的攻擊，請大家一定要為身邊的罷免志工多多的讚聲、多多的給他們更多的愛與支持鼓勵，請大家要給罷團微光花蓮團隊更多的加油。

楊舒雅喊話，如果是在外地的花蓮人，也可以郵寄罷免連署書到微光花蓮的郵政信箱，或者隨便到全台灣任何一個連署點，自己相信所有連署點都非常的歡迎花蓮人進來，請大家繼續為台灣加油，大家要一起努力撐到8月。