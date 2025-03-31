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北捷突放波伽利《Time to Say Goodbye》！乘客超驚喜　原因曝光

▲▼義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

擁有「天籟美聲」讚譽的義大利盲人歌手安德烈波伽利（Andrea Bocelli），是跨越古典和流行的代表人物，曾與華人天后張惠妹合作，更是義大利的國寶。近日有許多乘客在搭乘北捷時，驚喜聽到波伽利演唱的名曲《Time to Say Goodbye》，引發熱議。對此，北捷官網也曝光原因了。

許多乘客近日在社群平台Threads分享，在捷運站驚喜聽到波伽利的歌聲，紛紛好奇發問，「為什麼捷運站會放Time to say goodbye 的音樂啊？好像沒印象有聽過」、「為什麼今天各捷運站內都在播time to say goodbye. 是什麼音樂劇日嗎？」也有乘客指出，本以為是系統故障或廣告音效，直到發現這是北捷特別安排的活動才恍然大悟。

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根據北捷官網，波伽利即將於4月4日在台北大巨蛋舉辦演唱會，這也是他睽違10年再次來台的演出，而為了迎接這場音樂盛宴，台北捷運公司特別安排從即日起至4月3日，每天在捷運高運量的地下段車站，於上午8至9時、中午12至13時及晚間22至23時三個時段播放波伽利的經典名曲《Time to Say Goodbye》。

台北市政府觀光傳播局表示，這次活動是為了宣傳波伽利即將在台北大巨蛋的演唱會，並展示台北市作為國際藝文盛事城市的實力，市長蔣萬安上任以來，積極促成大巨蛋等大型場館辦理各項藝文展演，2024年台北市代表性大型場地舉辦了超過530場演唱會，吸引近200萬人參與。

接下來的一年，台北市的演唱會熱潮將持續發燒，除了波伽利的演唱會，還有YOASOBI、米津玄師、泰妍、G-Dragon、ONEW、張學友、JJ林俊傑、江蕙、莎拉·布萊曼（Sarah Brightman）等多位國際巨星將接連登場，讓台北成為國際巡演的必經站點。

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