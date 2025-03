北捷突放波伽利《Time to Say Goodbye》！乘客超驚喜　原因曝光

▲義大利知名男高音波伽利(Andrea Bocelli)。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

擁有「天籟美聲」讚譽的義大利盲人歌手安德烈波伽利(Andrea Bocelli),是跨越古典和流行的代表人物,曾與華人天后張惠妹合作,更是義大利的國寶。近日有許多乘客在搭乘北捷時,驚喜聽到波伽利演唱的名曲《Time to Say Goodbye》,引發熱議。對此,北捷官網也曝光原因了。

許多乘客近日在社群平台Threads分享,在捷運站驚喜聽到波伽利的歌聲,紛紛好奇發問,「為什麼捷運站會放Time to say goodbye 的音樂啊?好像沒印象有聽過」、「為什麼今天各捷運站內都在播time to say goodbye. 是什麼音樂劇日嗎?」也有乘客指出,本以為是系統故障或廣告音效,直到發現這是北捷特別安排的活動才恍然大悟。

根據北捷官網,波伽利即將於4月4日在台北大巨蛋舉辦演唱會,這也是他睽違10年再次來台的演出,而為了迎接這場音樂盛宴,台北捷運公司特別安排從即日起至4月3日,每天在捷運高運量的地下段車站,於上午8至9時、中午12至13時及晚間22至23時三個時段播放波伽利的經典名曲《Time to Say Goodbye》。

台北市政府觀光傳播局表示,這次活動是為了宣傳波伽利即將在台北大巨蛋的演唱會,並展示台北市作為國際藝文盛事城市的實力,市長蔣萬安上任以來,積極促成大巨蛋等大型場館辦理各項藝文展演,2024年台北市代表性大型場地舉辦了超過530場演唱會,吸引近200萬人參與。

接下來的一年,台北市的演唱會熱潮將持續發燒,除了波伽利的演唱會,還有YOASOBI、米津玄師、泰妍、G-Dragon、ONEW、張學友、JJ林俊傑、江蕙、莎拉·布萊曼(Sarah Brightman)等多位國際巨星將接連登場,讓台北成為國際巡演的必經站點。