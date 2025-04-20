▲青銀共學讓長者與年輕人互相學習、彼此分享。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為促進世代融合、提升社區居民參與，桃園市蘆竹區長壽社區發展協會19日舉辦「青銀共學育樂營」開訓典禮。協會理事長李織芳表示，青銀共學的精神，就是讓長者與年輕人互相學習、彼此分享，讓智慧與活力在過程中激盪出新的火花。

李織芳說，長輩們擁有人生閱歷與豐富的故事，青年朋友們則帶來新知識與創新思維，透過共同參與、互動學習，將看到彼此眼中不一樣的世界，也期望在這趟學習旅程可以建立跨世代的情誼。

▲信義房屋同仁參與青銀共學育樂營

育樂營自4月19日展開，至6月底共規劃八場次精采課程與體驗活動。首場活動由捕夢網DIY揭開序幕，今日活動除了吸引許多長輩熱情參與，也有鄰近信義房屋的業務同仁到場共襄盛舉，展現社區之間的良好互動與凝聚力，儘管此次作品在創作上略具挑戰性，大家仍不畏困難、積極投入，最終順利完成作品，展現令人敬佩的堅持與努力。

▲蘆竹區長壽社區發展協會，青銀共學育樂營開跑。（圖／協會提供）

包括：蘆竹區長李岳壇、市議員錢龍、張桂綿也都出席活動，社區發展協會聯誼會會長胡家智並允諾在未來的成果發表會中，將準備小禮物致贈參與學員，讓大家倍感溫馨與鼓舞。