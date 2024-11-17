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新北環保小局長育樂營　學習守護地球勇闖淨零島

▲新北環保小局長育樂營。（圖／新北市環保局提供）

▲第12屆「新北市環保小局長育樂營」。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

第12屆「新北市環保小局長育樂營」今（17日）在新店區文山農場圓滿落幕，此次活動不僅是一場充滿樂趣的戶外體驗，更是一次深刻的環保學習之旅。參與的小局長們化身小小勇者，穿越「勇闖淨零島」，挑戰各項環保任務，學習如何從日常生活中落實環保行動，並帶著所學回到學校，成為環保知識的傳播者與實踐者。

環保局長程大維表示，環保小局長計畫的核心價值在於「實踐」，以「帶著走，回家立刻派上用場」的設計理念為主軸，透過育樂營及後續的「環保小局長12堂課」，讓小局長們從生活化的課程中學習環保知識，並深刻理解環境保護的重要性。隨著極端氣候事件日益頻繁，氣候變遷和淨零排放已成為全球關注的焦點，期許小局長不僅要建立環保概念，更要養成淨零素養，提升自己的減碳意識。

▲新北環保小局長育樂營。（圖／新北市環保局提供）

▲「反思與實踐」環節小局長們針對環境問題發表行動計畫。

本屆育樂營設計了多元且富挑戰性的環保課程，結合遊戲與實作，讓小局長們在輕鬆愉快的氛圍中學習。課程內容涵蓋8大環保主題，內容既豐富又具啟發性，包括：「水足跡小學堂」讓小局長們體驗產品製造過程的水足跡，進而珍惜水資源；「水污染追追追」學習水污染的檢測與追溯過程，培養對水質保護的敏感度；「生活中的空氣污染來源」深入探討PM2.5等空氣污染物的成因及防護方法。

「認識公害稽查-小小兵探險趣」透過卡通角色引導小局長了解環保稽查的重要性，遇到公害情形如何善用科技工具輔助，並如何有效檢舉通報；「生活中的綠色標章」教導小局長們選擇具有環保標章的產品，從消費行為中實踐綠色生活；「我是節電高手」讓小局長們深刻了解家庭及學校兩大生活場域如何節能減碳，並納入淨零議題觀念及節能E好宅的在地實踐；「和小垃一起學資源循環」引導小局長們思考生活中常見的廢棄物特性及正確的回收分類，並結合互動式體驗，強化回收知識；「地球說不能邊吃邊掉」以惜食為主題，讓小局長了解格外品雖然外觀不美麗，但仍擁有好滋味，不能輕易的浪費。

▲新北環保小局長育樂營。（圖／新北市環保局提供）

▲小局長們在輕鬆愉快的氛圍中學習。

在課程學習後，小局長們進一步參與「勇闖淨零島」及「勇者的考驗」等挑戰，「勇闖淨零島」是由8大環保主題延伸出的闖關遊戲，團隊合作和知識應用是成功的關鍵；「勇者的考驗」則以4選1的方式考核小局長們對環保知識的掌握程度，並鼓勵他們運用所學解決實際問題。讓小局長從學習中玩樂、玩樂中學習，加深環保知識的印象並建立團隊合作精神。

第二天的「故事情境營造」課程，首先透過「積沙成塔」、「平行點移動」及「1.001的365次方 vs 0.99的365次方」3個互動小遊戲，讓小局長感受到每一個微小的行為累積起來對環境都能有深遠的影響。透過環境繪本《好想一起吃晚餐》以及講師自身的經驗分享，鼓勵學生從生活中落實環保，在影響周圍人們的同時，也要尊重他人受到條件限制可能採取不同的方式去實踐環保。

▲新北環保小局長育樂營。（圖／新北市環保局提供）

▲課程中小局長們熱情搶答。

「反思與實踐」環節裡，小局長要針對被指定的環境問題，以「問題」、「行動」和「幫手」做為架構針對各種環境問題進行思考討論，並由各小組發表行動計畫，這不僅加深了他們對環境議題的關注，也強化了他們在學校及家庭中帶動環保行動的能力。

在育樂營結業式上，局長親自為每一位小局長繫上專屬的領巾與徽章，這是從第1屆起便立下的傳統，代表從今以後將肩負起環保小局長的榮譽與責任！期待小局長們在育樂營及後續的環保小局長12堂課中，讓每位小局長都能成為環保的積極倡導者與實踐者，並讓環保的觀念在更多人心中生根發芽，為地球的未來貢獻自己的力量。

▲新北環保小局長育樂營。（圖／新北市環保局提供）

▲環保課程「水污染追追追」。

▲新北環保小局長育樂營。（圖／新北市環保局提供）

▲颳風下雨也澆不熄小局長們參與環保學習之旅的熱情。

▲新北環保小局長育樂營。（圖／新北市環保局提供）

▲勇闖淨零島闖關遊戲「水質大揭密」。

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