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蘆竹死亡車禍！空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區新南路與忠孝東路交叉口昨（10）日下午發生車禍事故，一輛聯結車轉彎時疑似未注意同向UBike女騎士，左後輪當場將人輾過。肇事聯結車察覺後，雖緊急煞車，但女騎士仍倒臥輪下。警消到場後，立即將人送醫，但女騎士急救後仍傷重不治。初步了解，女騎士疑似某航空越南籍空姐。至於確切肇事原因。仍待警方調查釐清。

▲桃園市蘆竹區新南路、忠孝東路路口處昨天下午發生車禍，一輛聯結車轉彎時未注意自行車女騎士不慎輾過，警消與救護人員到場處理。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

▲桃園市蘆竹區新南路、忠孝東路路口處昨天下午發生車禍，一輛聯結車轉彎時輾過女騎士。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

▲桃園市蘆竹區新南路、忠孝東路路口處昨天下午發生車禍，聯結車右轉時未注意自行車女騎士失控輾過，警消到場處理。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

▲桃園市蘆竹區新南路、忠孝東路路口處昨天下午發生車禍，聯結車右轉時未注意自行車女騎士失控輾過，警消到場處理。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

蘆竹警方10日下午3時5分許接獲通報，蘆竹區新南路與忠孝東路口處發生重大交通事故，47歲林姓男子駕駛聯結車由新南路右轉忠孝東路時，疑似未注意同向騎乘UBIKE的28歲女騎士，當場發生碰撞，導致女騎士被捲入聯結車輪下。

警方與救護人員到場時，女騎士頭部與右大腿有嚴重撞擊與撕裂傷，當場無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。救護人員搶救時，女騎士手機剛好響起，隊員接起電話，對方聲稱女騎士為越南籍空服員，至於肇事林姓駕駛，酒測值為零，全案依過失致死罪移送。

▲桃園市蘆竹區新南路、忠孝東路路口處昨天下午發生車禍，一輛聯結車轉彎時未注意自行車女騎士不慎輾過，當場倒臥輪下昏迷不醒。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

▲一輛聯結車轉彎時未注意自行車女騎士不慎輾過，當場倒臥輪下昏迷不醒。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》

蘆竹警方呼籲，車輛於路口轉彎時，務必減速慢行並注意車前及兩側有無行人或慢車，大型車輛轉彎時會產生「內輪差」現象，行經路口附近時應遠離大型車輛，避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域，以確保安全。至於這起事故確切原因，仍由警方調查釐清。

 

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