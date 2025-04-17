2通緝犯跑路還賣毒！帶點鈔機露餡　2.5萬租大樓藏百萬毒品

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵8隊日前蒐證一件毒品案，矛頭都指向同一組人販售，持續追查毒品來源，掌握2名毒販嫌疑重大，前往位於桃園的豪宅社區裡逮人，警方蒐證期間，還發現2人為了避免收到假鈔，隨身交易毒品還會攜帶點鈔機。

警方調查，45歲的邱姓男子，因毒品案被判5年，未入監服刑遭發布通緝，與43歲的徐姓男子，也同樣因毒品案被判6個月，未入監服刑同樣遭到發布通緝，逃亡期間仍持續從事販毒工作，警方根據情資追查2人下落。

▲2名通緝犯在桃園地區承租社區大樓躲藏，並且從事販毒工作，警方在住處查扣大批毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前逮捕多起毒品案件，來源都只向邱、徐2人，警方事後掌握跟監2人行蹤，發現2人以月租2.5萬，跑到桃園市龜山區文化一路上的重劃區，承租社區大樓躲藏在裡面，並且在裡面藏放大量毒品，警方見時機成熟上門逮人。

警方攻堅進入後發現，現場有毒品海洛因19包、安非他命35包、依托咪酯2罐及k他命等市價約新台幣100萬，現場還查獲邱嫌販毒持用之點鈔機以及新台幣125萬元，警方不排除現場贓款為販毒所得。

▲曾販毒帶點鈔機被逮，假釋出獄習慣沒改，警方當場識破毒販身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場將2人逮捕歸案，警方指出，邱姓男子日前就被警方逮捕過，當時隨身帶著點鈔機出門賣毒品，沒想到假釋後又重操舊業，仍不忘帶著點鈔機出門，以避免收到假鈔被黑吃黑。

警方掌握2人平時躲在桃園市龜山區，但是販毒網路主要是新北市新莊、三重一帶，只要賣完毒品就躲回桃園住處，但最後仍被警方逮捕，訊後依毒品罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。