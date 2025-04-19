社區攜手提升防火意識　南消一大隊為長者防災安全再升級

▲消防人員到白河區外角里宣導防火觀念，長者踴躍參與並學習CPR技巧，提升社區整體防災能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為加強社區防火意識、保障長者居家安全，台南市消防局第一大隊白河分隊19日上午，在白河區外角里活動中心舉辦「社區防火安全宣導講座」，吸引逾百位民眾參加，現場互動熱烈，氣氛溫馨，讓防火觀念更加深入人心。



消防人員透過案例解說，針對日常生活中常見的火災風險，包括電器使用不當、人離火未熄、菸蒂未妥善處理等，逐一提醒居民注意潛在危機，同時教導住警器的正確安裝與功能，強調「早期發現、及早應變」是守護居家安全的關鍵。



現場也同步進行CPR教學，讓居民了解「生存之鏈」的重要性，並實際學習如何對心跳停止的患者實施急救。消防人員表示，只要社區居民人人具備基礎急救能力，將大大提升社區整體的安全防護力。參與的長者表示獲益良多，甚至主動表示願意向鄰居宣導住警器的重要性，攜手推廣防火知識，讓安全意識在社區間傳遞延伸。



市長黃偉哲指出，平時落實防火宣導才能在關鍵時刻保護生命財產，透過社區共學共好，強化用火、用電與逃生避難知識，打造無災害的安心城市。



消防局長李明峯則強調，消防局將持續深入各社區推廣防火教育，透過紮實的防災觀念與實作教學，守護每一位市民的平安。