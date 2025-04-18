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向小朋友宣導正確洗手　張善政秒變「大哥哥」把病毒和壞細菌洗掉

▲向小朋友宣導正確洗手，張善政秒變「大哥哥」

▲對於正確完成「洗手5步驟」的小朋友們，張善政和陪同的衛生局長賈蔚立即投以愛的鼓勵眼神。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局18日於復旦國小，舉行「洗手大作戰，腸病毒退散」宣導。市長張善政出席活動，看到天真活潑的小朋友，秒變「大哥哥」以關心口吻說：如果得了腸病毒，打針吃藥、頭暈暈、發高燒很難過，我們平常如果能夠好好的注意，什麼時候該洗手就洗手，把病毒和壞細菌洗掉，非常重要。

如果這個能夠做好的話，腸病毒感染的機會會少很多！我們一起來好好洗手，好不好？只見，全場小朋友大聲回答「好」。隨即，張善政也與現場小朋友們，一同前往洗手臺實際落實「洗手5步驟」，對於正確完成「洗手5步驟」的小朋友們，和陪同的衛生局長賈蔚立即投以愛的鼓勵眼神。

▲向小朋友宣導正確洗手，張善政秒變「大哥哥」

▲桃園市衛生局舉行「洗手大作戰，腸病毒退散」宣導。（圖／市府提供）

市府衛生局表示，根據衛福部疾管署統計，目前桃園市腸病毒門急診就診人次雖處於低點且無重症病例，但全國腸病毒重症數高於去年同期，5歲以下嬰幼兒是高危險族群，仍需加強警覺。

衛生局提醒，腸病毒重症病程發展迅速，初期症狀包含高燒39℃以上超過3天、手腳及口腔出現紅疹或水泡（又稱手足口病）。若出現嗜睡、活動力下降、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送往本市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，把握黃金治療時機，降低重症風險。如有相關疑問，可至桃園市政府衛生局官網（ 網址：http://dph.tycg.gov.tw/ ）查詢，或撥打24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

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