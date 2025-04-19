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民眾盼菸商「做可以吃的菸蒂」　彭啓明讚有創意：重罰也難防亂丟

▲▼響應4月22日地球日，環境部長彭啓明、北市環保局長徐世勲等人，一起撿菸蒂，以實際行動愛地球。（圖／環境部提供）

▲環境部長彭啓明（前右一）親自撿菸蒂，並贊同民眾建議，請菸商做出可吃的菸蒂。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

為響應地球日，今（19日）全台近5萬人共同投入環境清理、撿菸蒂等活動，一小時內清除一般垃圾近10萬公斤、資源回收物逾2萬公斤以及菸蒂近500萬支紀錄。環境部長彭啓明表示，抓到亂丟菸蒂可罰3600元，但再怎麼罰都比不上文化習慣的建立，有民眾建議請菸商做出可以吃的菸蒂，他認為是很具體創意的方法。

為迎接即將4月22日的地球日，環境部今日起到22日舉辦一系列地球日活動，今年地球日主題為「Our Power, Our Planet—地球力」。為呼應全球環保趨勢，環境部今日舉行「Team Planet 挺地球Go淨！」活動，串聯全國22縣市各界企業、社會團體夥伴及環保志工共同響應。

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彭啓明上午與台北市環保局徐局長世勲等人親自挽起袖子，清除丟在水溝內的菸蒂，並展開環境清理活動。根據環境部統計，全國各地近5萬人共同投入環境清理、撿菸蒂及登革熱防治，一個小時活動內，共同創下清除一般垃圾近10萬公斤、資源回收物逾2萬公斤、清刷積水容器一萬多個與菸蒂近500萬支的紀錄。

▲▼響應4月22日地球日，環境部長彭啓明、北市環保局長徐世勲等人，一起撿菸蒂，以實際行動愛地球。（圖／環境部提供）

▲響應4月22日地球日，民眾今天一起撿菸蒂，以實際行動愛地球。（圖／環境部提供）

彭啓明表示，環境整潔衛生是國家發展的基礎力，攸關公共健康與生態保護，今年地球日的三大行動分別是「街道更乾淨」、「菸蒂不落地」與「巡、倒、清、刷」落實防治登革熱。他說，「街道上有垃圾就low了一半。」再美景色都會因垃圾存在而失色，目前街道的整潔主要靠清潔隊、志義工在後端維護，但需要國人有不亂丟垃圾共識，才能更有效保持美景。

彭啓明稍早也在臉書發文指出，台北市是全台灣最嚴格、罰款最貴，抓到亂丟菸蒂罰3600元，一年1.6萬多件，但還那麼多菸蒂在草叢、水溝，再怎麼罰都比不上文化習慣的建立，而今天好幾位一起撿菸蒂的朋友建議，可否請菸商做出可以吃的菸蒂，才不會亂丟，這雖然很難，但可能是很具體創意的方法。

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