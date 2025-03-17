「空品監測預報中心」最快上半年成立　政策白皮書4月先公布

▲彭啓明表示，空氣品質監測與預報中心拚上半年運作。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳威廷／台北報導

環境部長彭啓明今天表示，預計於3月底完成新空品政策白皮書，並於4月初對外發布。此外，將成立「空氣品質監測與預報中心」，以提升空氣品質的監測、預報及防制能力，期望在上半年能正式運作。

根據《中央社》報導，去年12月18日至今年1月14日，環境部設置了「好空氣許願池」，廣泛蒐集社會各界對空氣品質改善的建議，並在北、中、南三區舉辦了「好空氣公民咖啡館」實體會議，共徵集了570項建言。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請彭啓明、衛生福利部、教育部、經濟部、台灣電力公司及台灣中油公司，針對「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告並接受質詢。

彭啓明受訪表示，內部會議中提出了空氣品質治理面臨的8個難題，這些問題仍有待突破。他指出，雖然民眾期望空氣品質改善，但現有的工具和資源不足，只有靠淨零排放才能有效改善。此外，移動污染源如汽機車的排放量遠超過固定污染源，這也是需重視的問題。

彭啓明強調，3月底將完成「新空品政策白皮書」，4月初對外發布，作為後續空氣品質改善的參考。

有媒體報導，學校附近的固定污染源可能影響學生健康。彭啓明回應，環境部會與教育部、經濟部合作，關注此問題，特別是台灣地狹人稠，工廠與學校近距離問題需解決。以屏東獅子國中為例，經當地環保局量測，鄰近的瀝青廠確實存在排放煙霧和臭味的問題，未來會加強輔導改進。

為加強移動污染源管理，彭啓明提到，地方政府已劃定空氣品質維護區，限制高污染車輛進入。截至今年3月，全台已設立85處空維區。此外，家長接送小朋友時的怠速問題，未來學校也可能納入空維區。

彭啓明最後表示，將成立「空氣品質監測與預報中心」，擴大空氣品質預測能力，讓監測、預報及防制工作一體化，目前已向行政院報告，期望上半年能掛牌成立。