曝「舍房的人都對他喊加油」　陳佩琪：柯文哲用生命見證台灣的司法

▲民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲的涉貪弊案與侵占政治獻金案，近來進入密集審理階段，柯文妻子陳佩琪今（19日）在社群平台透露，柯文哲之前跟她說過，去年要去偵查庭時，舍房內外都會有人對柯文哲喊加油，時至今日，雖然陳佩琪仍常常在想柯文哲快不快樂，不過，想必柯文哲至少活得精采，用生命創造歷史，也用生命見證台灣的司法。

陳佩琪提到，她也不知道是不是真的，但星期四早上柯文哲出庭，有同車的人下車時高喊，「謝謝阿北，讓我們吃的變好了」，據說，柯文哲聽了苦笑一下，大概也想這應該不是真的。

陳佩琪認為，北所伙食應該自有一套預算和執行方式，不會因為任何人而改變，這位同車的人可能只是要表達對阿北的加油、鼓勵，想表達台灣因為有柯文哲的努力，過去、現在、將來、都因為有柯文哲的存在而變得更好了。

此外，陳佩琪透露，記得柯文哲年初曾跟她說，去年被調出庭的機會很多，出庭前要搭車的那一段路，沿途會有很多人，這些人不管是在房舍內或房舍外，都會對他大喊加油。

陳佩琪進一步點出，柯文哲說，這些人通常隔天就會被換房，那些換不了房的，就要被規定柯文哲出來前要全數面壁，不准大家看到柯文哲後喊加油。聽柯文哲的描述，陳佩琪表示，自己可以想像當時的場景，相信大家跟她一樣，不覺會心一笑。

陳佩琪強調，其實不只在北所內，就算柯文哲出庭或到外面就醫，支持者會連夜守候到清晨，不論是在北所前或醫院外，就是不肯放棄看到柯文哲的剎那間，當他車子離開時，支持者會沿途吶喊追趕車子，拍下他車子影像。

至於，柯文哲會有什麼反應？陳佩琪指出，若柯文哲聽到或看到支持者，就會對外面揮手致意，支持者們也才會停住，不過，現在北所知道小草這招，也發展出一套「欺敵法」。

陳佩琪直指，北所的方法，就是連續多輛車子同一時間一起進出，大打混淆視聽戰，但小草們也不是省油的燈，既然這樣，那就每部車子都大喊，「阿北！加油」、「阿北，我們都在」。

陳佩琪感慨，她現在不論走在路上、去法院、搭公車或捷運、去商店、去銀行、到北所送菜，隨時都有人過來對她說加油，就算人在車子上無法靠近，支持者也會搖下車窗，對她大喊一聲加油，這些舉止總讓她熱淚盈眶，久久不能自已。

最後，陳佩琪坦言，時至今日仍常常夜深人靜時，會想到柯文哲，也常在心底問柯文哲快不快樂？她雖然不知道，但想必活得精采是肯定的，畢竟柯文哲不斷用生命創造歷史，用生命見證台灣的司法。

★★未經判決確定，應推定為無罪★★