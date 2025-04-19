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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅評習近平訪東南亞：全球化進入「亞洲時刻」　中國是重要引擎

▲▼習近平出訪東南亞多國。（圖／路透社）

▲習近平出訪東南亞。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平18日結束對越南、馬來西亞、柬埔寨的訪問返回北京。對於習近平此次出訪，大陸外交部長王毅表示，全球化已進入「亞洲時刻」，世界的重心正在轉向亞洲，中國則是重要引擎。

根據大陸外交部公布的新聞稿，王毅提到，習近平此訪是今年元首外訪的開篇之作，在單邊主義、強權政治衝擊世界的大背景下，此訪以命運共同體建設為主線，聚焦睦鄰友好、推動互利合作，取得圓滿成功。

▼大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

王毅指出，5天4夜時間裡，習近平密集出席近30場活動，深刻闡釋睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共理念方針，推動達成上百項合作成果，「往訪三國高度重視，均以最高規格禮遇、最隆重熱烈安排歡迎習近平主席到訪，既體現發自內心的友好情誼，也釋放高度重視對華關係的明確信號。」

王毅說，習近平以大國擔當發出維護自由貿易、反對單邊霸凌、構建人類命運共同體的正義之聲，為各國團結合作注入信心和勇氣，「中國以廣闊視角和長遠眼光看待周邊，展現出真正的戰略大格局。全球化已進入『亞洲時刻』，世界的重心正在轉向亞洲，中國則是重要引擎。」

▼習近平會越共總書記蘇林。（圖／路透社）

▲▼習近平會晤越共總書記蘇林　 籲共同反對「單邊霸凌」。（圖／路透）

王毅強調，此訪的一個重要背景是國際局勢動蕩加劇、亂象頻出。美國隨意加徵關稅，無視國際規則，大搞唯我獨尊。東南亞國家首當其衝，擔憂世界經濟前景，不願叢林法則回歸，「值此危機時刻，世界渴望穩定性和方向感，周邊國家期待中國展現領導力，提供確定性。」

王毅還說，「任爾東西南北風，亂雲飛渡仍從容」，面對單邊霸凌，中國的選擇和擔當，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護包括廣大中小國家在內的國際社會共同利益，更是為了捍衛國際公平正義。

▲▼習近平會晤越共總書記蘇林　 籲共同反對「單邊霸凌」。（圖／路透）

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