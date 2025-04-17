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習近平將訪柬埔寨　撰文強調「平等互利」

▲▼習近平出訪東南亞多國。（圖／路透社）

▲習近平出訪東南亞多國。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

相隔9年，中國大陸國家主席習近平17日將再度訪問柬埔寨，他在柬埔寨《高棉時報》、《柬華日報》及柬埔寨「新鮮新聞」網站發表署名文章，稱平等互利是中柬命運共同體的強大動力，並強調雙方將推進共建「一帶一路」倡議同柬埔寨「五角戰略」對接，深化「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設。

文中提到，平等互利是中柬命運共同體的強大動力。中國長期是柬埔寨最大貿易夥伴國和最大投資來源國，兩國產業鏈供應鏈合作不斷深化。乘中柬自由貿易協定東風，香蕉、芒果、龍眼等柬埔寨優質農產品走進中國千家萬戶。

文中指出，中柬合作開發的西哈努克港經濟特區吸引200多家國際企業入駐，為柬埔寨工業現代化奠定堅實基礎。柬埔寨第一條高速公路、第一座跨山脊高架橋、第一大電站、最大體育館等中國支持建設的基礎設施項目，為柬埔寨民眾帶來實實在在好處，也為柬埔寨長遠發展提供有力支撐。

文中提到，中國專家還遍訪柬埔寨各省市，協助編制現代農業產業發展規劃。中柬「鑽石六邊」合作促進了柬埔寨發展。

文中指出，包容互鑒是中柬命運共同體的深厚底蘊。中國派出大批考古研究、地質勘查、文化歷史、建築藝術等方面專家扎根柬埔寨近30年，先後實施周薩神廟、茶膠寺、吳哥王宮遺址修復工程，讓吳哥古蹟這一人類文明瑰寶重現輝煌。

文中提到，越來越多中國遊客前往柬埔寨，領略厚重的歷史文化。越來越多柬埔寨朋友學習中文，感受古老中華文明和中國式現代化的魅力。這些年來，中國在柬埔寨鋪設「友誼路」，挖掘「幸福泉」，打造中柬友好扶貧示範村。

文中指出，近半個世紀以來，亞洲總體保持和平穩定，經濟快速增長，創造了世界發展史上的「亞洲奇跡」。當今世界百年變局加速演進，亞洲正站在實現整體振興新起點上。中國將繼續堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴方針，深化同周邊國家友好合作，讓中國式現代化成果更多惠及周邊，共同維護地區和平穩定，攜手推進亞洲現代化進程。

文中提到，作為亞洲大家庭的重要成員，中柬兩國要順應歷史潮流，回應人民期盼，雙向奔赴、相互成就，做落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議的先行者和示範者，推動新時代中柬命運共同體建設行穩致遠。

文中強調，雙方要深化更高水平政治互信、要拓展更高質量互利合作、要築牢更高層次安全保障、要開展更高頻率人文交流、要強化更高標準戰略協作，「中方願同柬方一道，共守和平、共謀發展、共創繁榮，扎實推動新時代中柬命運共同體建設，為變亂交織的世界注入更多穩定性和確定性。」

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