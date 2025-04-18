「川習關稅戰」誰勝出？專家給答案：中國夢和MAGA一樣重要

▲川普想透過高額關稅逼迫習近平談判，並重新掌握2國外交的主導權。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普日前對中國商品加徵高達145%的關稅，試圖強硬施壓中國國家主席習近平重新坐上談判桌。然而，中方不僅拒絕讓步，還明確表態「戰鬥到底」。耶魯大學高級研究員、前摩根士丹利亞洲主席羅奇（Stephen Roach）警告，這場貿易戰實為2種政治理念的正面衝突；習近平早已將民族復興視為政治承諾核心，不可能透過強硬關稅讓其屈服。

據《金融時報》報導，羅奇分析，川普此次高舉關稅大刀，不僅僅為了重振美國經濟，其真實目的更是要逼迫習近平重回談判桌，複製過去他擅長的「川普式交易外交」；不過羅奇認為，要讓習近平屈服「是不可能的」。習近平自2012年上任便提出「中國夢」的理念，將實現中華民族偉大復興視為一項歷史使命，並在中共百年黨慶上誓言「絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」。

▲羅奇認為，主張「中國夢」、炒作民族主義情緒的習近平不可能輕易向川普屈服。（圖／翻攝耶魯大學）

羅奇指出，「中國夢」以繁榮與復興的雙重承諾為框架，對現代中國的政治支柱作用不亞於MAGA對川普的意義；即使西方國家不認同中國的治理模式與戰略目標，也不應低估中國對民族復興的堅定信念，因為這一信念在過去10年間不斷深化，激發出強烈的民族主義情緒，進一步鞏固習近平的政治地位與路線選擇。

羅奇表示，在這一背景下，西方需理解中方對川普關稅「堅決反制，奉陪到底」的回應，因為對中國來說，川普的關稅戰完全符合習近平所稱的「欺壓、壓迫和征服」。羅奇近來與多名中國官員、學者與商界人士會面，發現他們無論立場偏向黨內強硬派或自由派，都普遍認為中國必須對川普的貿易攻勢進行報復。

他引述一位自由派學者的說法指出，「中國肯定會對川普的關稅攻擊展開報復」，而中國確實也在事後做出了相應回擊。羅奇表示，相對於川普的情緒化發言與恐嚇，習近平反擊策略更為冷靜、隱蔽；而面對川普的關稅挑釁，中國已開始採取低調但具戰略性的回應。羅奇強調，北京仍擁有龐大的進口市場、對美債的持有、稀土供應能力及貨幣工具等豐富經濟武器；這場貿易戰將不只是經濟競爭，更是2國政治信仰與策略的全面對峙。