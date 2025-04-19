只吃生菜也中！用這3招減肥「肚子反而升級」　醫院曝正確瘦身方式

▲如果想要減肥，有些人可能會想說「少吃」就好了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人如果想要減肥，都會調整飲食，心想吃少一點就好了。不過，彰化基督教醫院南投分院指出，想要變「輕盈」的正確方式是吃對、運動、睡好，如果只是「少吃」的話，可能反而讓「肚子升級」。

粉專「南投基督教醫院」發文表示，「你以為少吃就會瘦，其實是在升級肚子等級」，因為如果只吃菜的話，將缺乏蛋白質、脂肪，進而導致肌肉流失、代謝下降、便祕；若只喝代餐，雖然熱量低，但因營養密度低，所以反而容易疲勞、易復胖，還可能營養失衡。

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而在運動方面，也不是一周一次就夠了，粉專指出，一周只運動一次的話，熱量會消耗不足、無法維持代謝，這樣不僅脂肪沒少，反而更容易囤積，「這些減肥『捷徑』，反而讓身體越減越困難」。

粉專指出，如果想要真正的變「輕盈」，不是要少吃，而是要吃對。粉專也列出4重點：

1.吃飽且吃對：增加蛋白質與膳食纖維



2.動起來：每周至少運動150分鐘，且為中強度運動



3.睡得好、壓力小：幫助荷爾蒙平衡與脂肪代謝



4.尋求專業協助：避免走入錯誤減重迷思

粉專最後也說，不要用「以為在瘦」的方式，偷偷讓肚子升級，「讓我們一起健康升級！」