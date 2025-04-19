被朋友鼓勵「瘦下來一定美」！陸女半年甩18公斤撞臉王祖賢

▲女子花半年減重18公斤，成果撞臉王祖賢。（圖／翻攝抖音／熱乾麵下細粉）



記者柯振中／綜合報導

瘦身之後判若兩人！大陸湖北一名32歲的女子因為被朋友激勵「妳瘦下來包美的」，於是下定決心開始減重，最終用了半年的時間減重15公斤，絕美的模樣撞臉女星王祖賢，讓許多網友看呆了。

據了解，這名女子自我介紹稱，她從2018年開始，提重不斷上升，就這樣一路胖了5年，後來被朋友誇了一句「妳瘦下來包美的」，於是下定決心開始減重。

▲▼女子花半年減重18公斤，成果撞臉王祖賢。（圖／翻攝抖音／熱乾麵下細粉）



女子表示，2024年開始，她除了認真做有氧運動、重量訓練以外，也開始進行飲食控制，戒掉了熱愛的街頭小吃、甜點以及手搖飲料，並且開始自行準備食物、改喝無糖黑咖啡及乳清，短短半年的時間就減了17.5公斤，體態與臉部發生了天翻地覆的變化，如今絕美的模樣狀臉女星王祖賢，讓許多大陸網友看傻眼。

▼女子花半年減重18公斤，成果撞臉王祖賢。（圖／翻攝抖音／熱乾麵下細粉）



對此，女子鼓勵網友，過去她熱愛美食、糖油混合物，且每餐都要吃下大量的食物，因而導致體重失控，直到看見自己肥胖的模樣，並且改掉嘴饞的壞習慣，才終於成功，希望大家以她的經驗作為動力，「不論結果如何，先堅持著。」