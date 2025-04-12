血糖飆高不只是吃太多！基因醫曝體內秘密：有人吃甜點也沒事

▲張家銘在臉書上探討血糖高的原因，影響血糖的不僅是飲食熱量，還有體內腸內菌的反應。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

基因醫師張家銘於臉書發文，探討血糖高的原因，並引用2025年發表在《Nature Medicine》期刊的研究結果。他指出，影響血糖的不僅是飲食熱量，還有體內腸內菌的反應，運動、飲食與減肥效果差異大的原因之一，就是腸內菌群組成的不同。

張家銘表示，不同人的腸內菌會影響食物代謝，進而影響血糖。有些人吃白飯血糖飆升，有些人則吃甜點也無事，這是因為他們體內的腸內菌組成不同。瑞典的研究分析了超過1000人的血液與糞便，發現有500多種血液代謝物與血糖失控有關，其中三分之一直接與腸內菌變化相關。

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▲張家銘在臉書上探討血糖高的原因，影響血糖的不僅是飲食熱量，還有體內腸內菌的反應。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



研究指出，一些對健康不利的腸內菌，如Hominifimenecus microfluidus，會影響血糖控制，而較好的菌如Blautia wexlerae則有助於穩定血糖。這些腸內菌會透過代謝物馬尿酸互相牽制，影響胰島素敏感度，進而影響糖尿病風險。

張家銘強調，運動、飲食和減肥效果差異很大的原因之一是腸內菌的組成不同。研究發現，有些代謝物如馬尿酸、α-ketobutyrate，對短期飲食和運動變化不敏感，「根本不理您，動也不動」，需要更長期和個人化的調整才能有效。

他建議，多吃膳食纖維、多樣性的蔬菜和發酵食品，幫助壯大「好菌部隊」，同時減少高糖、高油和高加工食品的攝取，以維持腸內菌的平衡。此外，規律運動和穩定作息也有助於腸內菌的健康運作。

張家銘建議，如果有條件，可以進行腸內菌相分析，了解體內的菌群組成，進而選擇合適的益生菌補充。他強調，健康不僅靠飲食和運動，還需要了解體內腸內菌的反應，並與腸內菌群建立良好的默契。