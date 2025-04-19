朱立倫率眾圍北檢抗議「死亡連署」案　綠：作弊被抓到就翻臉？

▲國民黨公職群聚北檢抗議幽靈連署案。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨青年軍發起罷免綠委，各地黨部卻都涉入「死亡連署」、偽造文書遭調查，北市黨部同樣遭查辦，國民黨也由黨主席朱立倫號召支持者，連日赴北檢、北院抗議。對此，民進黨今（19日）表示，國民黨主導的大規模造假連署，已被各縣市選委會抓出總計多達19,844份錯假連署，其中還有1,923份死亡連署，作弊被抓到，就翻臉？不檢討、不道歉，甚至狠狠地踐踏司法，全黨上下顛倒是非，才是傷害民主憲政體制的最大兇手。

藍營發動罷免綠委一階加補件，死亡連署累積高達1923份，不合格份數近2萬，相關連署工作涉不實連署、偽造文書，國民黨台南、台北、新北、高雄黨部接連遭到搜索，多位青年軍、黨工遭到約談，部分人更遭到收押。台北市政府秘書長、選委會主委李泰興日前備詢時也坦言，許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯。前中廣董事長趙少康也坦言藍營有抄名冊，「確實不該，但沒有嚴重到關人。」

民進黨表示，國民黨主導的大規模造假連署，已被各縣市選委會抓出總計多達19,844份錯假連署，其中還有1,923份死亡連署，這就是作弊的行為。作弊被抓到後，國民黨不但不檢討、不道歉，甚至狠狠地踐踏司法，由黨主席朱立倫帶頭違法集會，更和被推出來當炮灰的藍營青年，合演了一齣又一齣灑狗血鬧劇。

民進黨提醒，瞎挺偽造文書、參與違法集會的國民黨人，還有好幾位是區域立委，以下是比對現場畫面後的點名紀錄：傅崐萁、羅廷瑋、徐巧芯、王鴻薇、葉元之、陳玉珍、廖先翔、廖偉翔、李彥秀、羅明才、牛煦庭、賴士葆、羅智強、林沛祥、涂權吉、魯明哲、萬美玲、邱若華。

民進黨批評，藍委們正事不做，跑去北檢外瞎起鬨，有的「假哭搏版面」，結果被自家主席動手推到一旁的；有的高歌「團結就是力量」，要求群眾往前衝，但發現根本沒有人理他；還有的高呼「426」口號，比平常自己服務選民賣力多了。

對於死亡連署，民進黨表示，中國國民黨全黨上下顛倒是非，再次向國人證明，國民黨就是破壞台灣社會穩定，傷害民主憲政體制的最大兇手。