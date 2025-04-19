川普想換鮑爾「拉他上位」　結果遭勸：別干預聯準會

▲川普近幾個月來多次暗示提前撤換Fed主席鮑爾。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次暗示提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），並與曾任聯準會理事的華許私下討論，討論由他接棒的可能性，但有消息指出，華許當面建議川普不要試圖拔除鮑爾。

《華爾街日報》引述消息人士指出，華許（Kevin Warsh）和川普兩人曾於今年2月在川普位於佛州的私人莊園「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）會面，商討聯準會領導層變動的相關事宜。

▲華許當面建議川普不要試圖拔除鮑爾。（圖／路透）



不過消息人士透露，華許當面建議川普不要試圖拔除鮑爾，而應尊重其完整任期、避免干預聯準會運作。消息人士也補充，川普到了3月仍未放棄此念頭，並與其他親近人士持續討論這項計畫。

鮑爾目前的任期將持續至2026年5月，但川普18日再次抨擊鮑爾，不僅在白宮活動中當眾嗆聲「他很快就會走人」，更直言「他的離任越快越好」。

華許曾在2006年到2011年間擔任聯準會理事，由時任總統小布希（George W. Bush）提名，是共和黨圈內具有影響力的經濟政策人物。

不過若川普真的執意在任期屆滿前撤換鮑爾，恐將面臨一場法律戰。根據1913年頒布的《聯邦準備法》（Federal Reserve Act），聯準會主席只有在具備「正當理由」的情況下才可被撤換。對此，鮑爾本人也曾表態強調，「法律不允許」隨意更換聯準會主席。

目前白宮方面尚未對此做出正式回應，而華許本人也未回覆外媒的置評請求。