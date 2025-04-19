　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普想換鮑爾「拉他上位」　結果遭勸：別干預聯準會

▲▼美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲川普近幾個月來多次暗示提前撤換Fed主席鮑爾。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次暗示提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），並與曾任聯準會理事的華許私下討論，討論由他接棒的可能性，但有消息指出，華許當面建議川普不要試圖拔除鮑爾。

《華爾街日報》引述消息人士指出，華許（Kevin Warsh）和川普兩人曾於今年2月在川普位於佛州的私人莊園「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）會面，商討聯準會領導層變動的相關事宜。

▲▼聯準會前理事華許（Kevin Warsh）。（圖／路透）

▲華許當面建議川普不要試圖拔除鮑爾。（圖／路透）

不過消息人士透露，華許當面建議川普不要試圖拔除鮑爾，而應尊重其完整任期、避免干預聯準會運作。消息人士也補充，川普到了3月仍未放棄此念頭，並與其他親近人士持續討論這項計畫。

鮑爾目前的任期將持續至2026年5月，但川普18日再次抨擊鮑爾，不僅在白宮活動中當眾嗆聲「他很快就會走人」，更直言「他的離任越快越好」。

華許曾在2006年到2011年間擔任聯準會理事，由時任總統小布希（George W. Bush）提名，是共和黨圈內具有影響力的經濟政策人物。

不過若川普真的執意在任期屆滿前撤換鮑爾，恐將面臨一場法律戰。根據1913年頒布的《聯邦準備法》（Federal Reserve Act），聯準會主席只有在具備「正當理由」的情況下才可被撤換。對此，鮑爾本人也曾表態強調，「法律不允許」隨意更換聯準會主席。

目前白宮方面尚未對此做出正式回應，而華許本人也未回覆外媒的置評請求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暈倒「掐人中」有用？　重症醫：恐釀更大傷害！正確做法曝
詐騙新招！　給「1個QR Code」存款少1萬
國中師和女學生「車上性行為」！　遭判刑2年
他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了點名怒轟
年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千」
女師散步突遭警押走！　7人懲處出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉「平價版Model Y」延後生產！　美國產線最快Q3啟動

川普出招拚停火！　彭博：擬承認「克里米亞屬於俄羅斯」

快訊／任天堂Switch 2「美加預購」宣布重啟　周邊配件調漲

全球國家智商排名公布　台灣差0.01分「輸1國」排第二

川普想換鮑爾「拉他上位」　結果遭勸：別干預聯準會

美軍宣布縮減駐敘利亞兵力！　數月內撤軍至1000人

川普授權！美軍轟炸葉門燃料港　至少80死150傷

高空作業中！堆高機「連人墜樓」慘死　恐怖畫面曝　

川普鬆口：對中關稅可能降低　我們將達成非常好的協議

川普不管了！　放話若「俄烏停戰0進展」美將放手不管

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

【夢幻連動】#李多慧 #金娜妍 合體大跳疾風街道

特斯拉「平價版Model Y」延後生產！　美國產線最快Q3啟動

川普出招拚停火！　彭博：擬承認「克里米亞屬於俄羅斯」

快訊／任天堂Switch 2「美加預購」宣布重啟　周邊配件調漲

全球國家智商排名公布　台灣差0.01分「輸1國」排第二

川普想換鮑爾「拉他上位」　結果遭勸：別干預聯準會

美軍宣布縮減駐敘利亞兵力！　數月內撤軍至1000人

川普授權！美軍轟炸葉門燃料港　至少80死150傷

高空作業中！堆高機「連人墜樓」慘死　恐怖畫面曝　

川普鬆口：對中關稅可能降低　我們將達成非常好的協議

川普不管了！　放話若「俄烏停戰0進展」美將放手不管

提倒閣後今與賴清德同框　蔣萬安微笑上前與賴握手

7招小技巧幫助惱人濕鞋快乾　咖啡渣、小蘇打「除臭又除濕」超好用

藍營涉「死亡連署」相繼遭搜　他酸：有人向青年軍保證「死無對證」

暈倒了「掐人中」有用嗎？　重症醫：恐釀更大傷害！正確做法曝光

花蓮消防替代役男販毒！執勤時「騎公務車」外出交易　秒遭警活逮

受川普關稅重擊　Volvo擬在美裁員800人

預算有限「裝潢要先做哪？」　網點名1處：事後做最麻煩

陸舉辦「機器人馬拉松」　起跑沒多久「冒煙、仆街」

解放軍直-10在民船低空盤旋　模擬台海作戰延長航程

91歲阿北散步迷路　東港暖警查出住處送他回家

426民眾黨去不去 ？　江和樹籲黃國昌：考慮清楚要扮什麼角色

國際熱門新聞

川普「正在與中國談判」：4周內達成協議

全球國家智商排名　台灣差0.01分排第二

川普鬆口：對中關稅可能降低　我們將達成非常好的協議

川普不管了！　放話若「俄烏停戰0進展」美將放手不管

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

路透：中國航空公司開始停止接收波音飛機

關稅戰重創美玩具業　近8成商品來自中國

白宮：川普正在研究撤換聯準會主席鮑爾

馬斯克被擋在對中政策外　川普說真相

川普授權轟炸葉門燃料港　至少80死150傷

高空作業中！　堆高機「連人墜樓」慘死

快訊／任天堂Switch 2「美加預購」宣布重啟

川普想拉他上位　結果遭勸：別干預Fed

美法官下令　禁川普政府快速驅逐移民至第三方國家

更多熱門

相關新聞

美軍宣布「縮減駐敘利亞兵力」至1000人

美軍宣布「縮減駐敘利亞兵力」至1000人

美國五角大廈宣布，將進一步縮減駐敘利亞美軍人數，未來數月內將減至不到1000人，並重新部署至指定地點，而儘管兵力調整，美軍仍將持續打擊當地殘餘的伊斯蘭國（IS）勢力。

川普授權轟炸葉門燃料港　至少80死150傷

川普授權轟炸葉門燃料港　至少80死150傷

川普不管了！　放話若「俄烏停戰0進展」美將放手不管

川普不管了！　放話若「俄烏停戰0進展」美將放手不管

美法官下令　禁川普政府快速驅逐移民至第三方國家

美法官下令　禁川普政府快速驅逐移民至第三方國家

關稅戰重創美玩具業　近8成商品來自中國

關稅戰重創美玩具業　近8成商品來自中國

關鍵字：

川普聯準會Fed鮑爾Jerome Powell華許Kevin Warsh北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女遭撞死

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

周杰倫深夜0偽裝現身台北　對面竟是山下智久

川普「正在與中國談判」：4周內達成協議

「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

父逝「兒突繼承千萬負債」　律師給解方

快訊／涉幽靈連署！　國民黨2人羈押禁見、2無保請回

真美子要生了！大谷翔平請陪產假

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面