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俄10萬人戰死　烏官員：北韓士兵恐進入烏克蘭作戰

▲▼俄羅斯空襲烏克蘭頓內茨克州（Donetsk Region）多布羅皮利亞（Dobropillya）。（圖／路透）

▲烏克蘭安全官員宣稱，俄羅斯計畫派北韓士兵到烏克蘭戰場。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯獨立媒體Mediazona統計數據顯示，有10萬1833名俄羅斯軍事人員在烏克蘭喪生。烏克蘭安全官員宣稱，俄羅斯如今計畫讓北韓士兵穿上俄軍制服，把他們派往烏克蘭境內。

韓聯社、基輔獨立報報導，俄羅斯與北韓去年6月簽署全面戰略夥伴關係協議，數千名北韓士兵被派往俄羅斯進行支援，至今行動範圍僅限於前線的庫斯克地區（Kursk）。

不過烏克蘭國防委員會打擊假消息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）透過Telegram發文表示，一旦北韓軍隊部署至烏克蘭領土，俄羅斯就會聲稱他們是在俄國領土上作戰，理由是根據俄羅斯憲法，這些烏克蘭領土已被納入俄羅斯版圖。在2022年，俄羅斯總統普丁宣布併吞烏克蘭頓內茨克州、赫爾松州、盧甘斯克州與札波羅熱州，把這4個占領區寫入俄羅斯憲法。

科瓦連科也稱，俄羅斯積極引進北韓勞工前往工廠上班，作為交換，北韓可從俄國手中拿錢，每人價格1000美元（約新台幣3.2萬元）起跳。

另一方面，依據俄國獨立媒體Mediazona與BBC俄語部門的合作，已確認從開戰第一天至2025年4月7日在烏克蘭陣亡的10萬1833名俄羅斯軍事人員身分。俄羅斯陣亡士兵名單由經核實的公開來源統整而成，包括當地媒體新聞、地方當局的官方公告以及社群媒體貼文。

另據烏克蘭參謀總部統計，截至今年4月16日，俄羅斯至今損失93萬6210名士兵。

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