校長變黑道大姊頭？帶隊查美食「發感謝」　傻眼被誤認收保護費

▲廖校長帶學生到校外店家進行「五感體驗」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立鼓山高級中學國中部日前別開生面，由廖俞雲校長親自領軍，帶領師生進行一場別具意義的「美食踏察與感官體驗」課程。然而，師生們深入鼓山區西藏街，積極與在地店家互動的模樣，卻意外引來一場有趣的誤會——認真的校長和老師，一度被巡邏員警誤認為是在「收取保護費」。

鼓山高中為推動素養導向教學，設計「跟著五感去旅行」特色課程，其中「美食踏察與感官體驗」旨在引導學生透過五感認識在地文化。國文科教師呂軼倫及其教學團隊精心規劃路線，帶領學生走訪西藏街共15家特色攤商與餐廳，涵蓋多元美食種類。

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活動當天，廖俞雲校長不僅全程參與，更親自向配合課程的店家致贈感謝狀。為了讓學生更深入了解在地美食文化，師長們積極與店家互動，引導學生進行訪談、觀察烹調過程，並鼓勵他們記錄所見所聞。

▲廖校長戴墨鏡被誤認為黑道大姊頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鼓山高中學生走出校園進行「五感體驗」採訪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

然而，正是這群師生穿梭於各店家之間，認真地與業者交談、頒發感謝狀的景象，引起了附近巡邏員警的注意。廖俞雲校長在接受本報採訪時笑著表示：「當時我們很認真地在跟店家互動，可能因為人數眾多，加上老師們頻繁地進出店家，還頒發看似『紅包』的感謝狀，結果被巡邏的警察關切，以為我們是在『收保護費』，上前盤問了一下，了解情況後才發現是誤會一場，讓大家都覺得啼笑皆非」。

這段意外的插曲，也反映出鼓山高中師生為推動在地學習的積極與投入。儘管引發了一場烏龍事件，但也讓參與的師生和店家印象深刻，更成為本次「美食踏察」活動中一段輕鬆有趣的花絮。透過這次「美食踏察與感官體驗」課程，學生們不僅品嚐了在地美食，更學習了觀察、溝通與記錄等能力。鼓山高中強調，未來將持續推動結合社區資源的特色課程，讓學生的學習更加貼近生活，也促進學校與社區之間的良好互動。

